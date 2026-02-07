¤Ê¤¼ÏÓ»þ·×¤ò¤·¤Ê¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¶¯¤¤¤Î¤«¡ÄÀÄ³ØÂç"¥·¥ó»³¤Î¿À"¹õÅÄ¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÄ«Æü¤ò¾º¤é¤»¤ë¤È¸À¤¨¤ë¥ï¥±
2·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡È¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡É¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¡¢µ±¤¤¤¿¡£Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¡¢µÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ë4ÉÃº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢2»þ´Ö7Ê¬03ÉÃ¤Î3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
2028Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¼êÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÈ¢º¬¤¬10¤À¤È¤·¤¿¤é5¡Á6³ä¤°¤é¤¤¡×¤È¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤â¹¥Áö¡£¹õÅÄÄ«Æü¤Î¡ÈÀ¨¤µ¡É¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹õÅÄ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤3000m¾ã³²¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇË¡À¯Âç¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿Éã¡Ê¾Í³¤µ¤ó¡Ë¤ò»ý¤Ä¡£Éã¤ÈÆ±¤¸¤¯²¬»³¡¦¶ÌÌî¸÷Æî¹â¤Ç¤Ï3000m¾ã³²¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÏÎ±³ØÀ¸¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢»°±ºÎ¶»Ê¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»µÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë0ÉÃ42¤ÈÇ÷¤ë8Ê¬39ÉÃ79¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄ³ØÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢1Ç¯»þ¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ5¶è¤Î¸õÊä¤À¤Ã¤¿¡£2Ç¯»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢3Âç±ØÅÁ¤Ë¥Õ¥ë»²Àï¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï²Ö¤Î2¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£3Ç¯»þ¤Ç3000m¾ã³²¤Ï¡Ö°ì¶èÀÚ¤ê¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢5000m¡Ê13Ê¬29ÉÃ56¡Ë¤È10000m¡Ê27Ê¬49ÉÃ60¡Ë¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£¥È¥é¥Ã¥¯¡¢±ØÅÁ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª2025Ç¯°Ê¹ß¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ú2025Ç¯¡Û
1·î2Æü¡¿È¢º¬±ØÅÁ2¶è¡¡3°Ì¡õ¶è´Ö¿·
1·î19Æü¡¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©±ØÅÁ7¶è¡¡¶è´Ö3°Ì
2·î24Æü¡¿Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡¡2»þ´Ö6Ê¬05ÉÃ¡Ê6°Ì¡¢³ØÀ¸¿·¡Ë
6·î5Æü¡¿ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì10000m¡¡28Ê¬09ÉÃ18¡Ê3°Ì¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¡Ë
7·î4Æü¡¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢5000mÍ½Áª3ÁÈ¡¡13Ê¬42ÉÃ97¡Ê8Ãå¡Ë
9·î24Æü¡¿å«µÏ¿Ä©Àï²ñ5000m¡¡13Ê¬34ÉÃ01¡ÊÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¡Ë
10·î13Æü¡¿½Ð±À±ØÅÁ6¶è¡¡¶è´Ö¾Þ
11·î2Æü¡¿Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ7¶è¡¡¶è´Ö¾Þ¡õ¶è´Ö¿·
11·î22Æü¡¿MARCHÂÐ¹³Àï10000m¡¡27Ê¬37ÉÃ62¡ÊÂç²ñ¿·¡õÀÄ³ØÂçµÏ¿¡Ë
¡Ú2026Ç¯¡Û
1·î2Æü¡¿È¢º¬±ØÅÁ5¶è¡¡¶è´Ö¾Þ¡õ¶è´Ö¿·
1·î18Æü¡¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©±ØÅÁ3¶è¡¡¶è´Ö5°Ì
2·î1Æü¡¿ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡¡2»þ´Ö7Ê¬03ÉÃ 3°Ì
É®¼Ô¤Ï¹õÅÄ¤¬¥ì¡¼¥¹¤ò¡È³°¤·¤Æ¡É¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£º£µ¨¡¢Í£°ì¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆüËÜÁª¼ê¸¢5000mÍ½Áª¡Ê8Ãå¡Ë¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¢º¬±ØÅÁÄ¾¸å¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©±ØÅÁ¤âÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤Î°ì´Ä¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼¡¢¥ì¡¼¥¹¥»¥ó¥¹¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¹õÅÄ¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸Î¾ã¤·¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¡£Î¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Î¾ã¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÎý½¬¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¥»¥ó¥¹¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤òÉ÷¤è¤±¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ê¥¨¥Í¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¹Ô¡£¼«Ê¬¤Î¥«¥é¥À¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ý¤Ä¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ê¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï30km¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë¤µ¤Û¤É±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸þ¤«¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¸ÃÄ¤Î¤Ê¤«¤ÇÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢½ªÈ×¤Î¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¹¶¤á¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤¬ÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¡£Á°¡¹²ó2¶è¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢²£ÉÍ±ØÁ°¡Ê8.2km¡Ë¤ò¥È¥Ã¥×¤È25ÉÃº¹¤Î13°Ì¡¢¸¢ÂÀºä¡Ê15.2km¡Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤È30ÉÃº¹¤Î7°Ì¤ÇÄÌ²á¡£»Ä¤ê7.9km¤ÇµÕÅ¾¤·¤Æ¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤Î2¶è¤â²£ÉÍ±ØÁ°¤Ï12°Ì¡¢¸¢ÂÀºä¤Ï6°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯Âç²ñ¤Ï½é¤á¤Æ5¶è¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤ò2Ê¬12ÉÃº¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ê¤¬¤éÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£È¡ÎæÆ¶Ìç¡Ê3.5km¡Ë¤ÎÄÌ²á¤ÏÁáÂç¡¦¹©Æ£¿µºî¤è¤ê7ÉÃÃÙ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¾å¤ê¤ËÆþ¤ê¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
Á°Ç¯¤ËÆ±¶è´Ö¤Ç1»þ´Ö9Ê¬11ÉÃ¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿ÀèÇÚ¡¦¼ãÎÓ¹¨¼ù¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥à¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¾å¤ê¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£È¡ÎæÆ¶Ìç¤Ï¼ãÎÓ¤è¤ê2ÉÃÂ®¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÊ¿Âæ¡Ê7.0km¡Ë¤Ç21ÉÃ¡¢¾®Í°±àÁ°¡Ê11.7km¡Ë¤Ç1Ê¬00ÉÃ¡¢°²Ç·Åò¡Ê15.8km¡Ë¤Ç1Ê¬34ÉÃ¡£ÁáÂç¤òÂçµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢¶è´ÖµÏ¿¤ò1Ê¬55ÉÃ¤âÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë1»þ´Ö7Ê¬16ÉÃ¤È¤¤¤¦°Û¼¡¸µ¥¿¥¤¥à¤ÇÁöÇË¤·¤¿¡£
¢£ÏÓ»þ·×¤Ê¤·¤Ç¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤ÆÁö¤ë¶¯¤ß
Æü¡¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎý½¬¤Î¥¿¥¤¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥Á¤ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤é400m¤´¤È¡¢¥í¡¼¥É¤Ê¤é1km¤´¤È¤Î¥¿¥¤¥à¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤³¤È¤Ç¡È¥Ú¡¼¥¹´¶³Ð¡É¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
±ØÅÁ¤Ç¤â³Æ¼«¤ËÀßÄê¥¿¥¤¥à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥ì¡¼¥¹¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀßÄê¥¿¥¤¥à¤ò¾å²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¤Ç1km¤òÁö¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄÉ¤¤É÷¤È¸þ¤«¤¤É÷¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥à¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÏÓ»þ·×¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤ÆÁö¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¾¯¿ôÇÉ¤À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¹õÅÄ¤À¡£
¥¿¥¤¥à¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÀßÄê¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÈÆÃÂç¤Î²÷Áö¡É¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹õÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥à¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¡È´¶³Ð¡É¤ÇÁö¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¼þ°Ï¤¬¶Ã¤¯¥¿¥¤¥à¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Àè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤Ï¥¿¥¤¥à¤ä¥Ú¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´¶³Ð¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁö¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡ÈºÍÇ½¡É¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¸¶´ÆÆÄ¤â¡Ö¥´¡¼¥ë¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÊª¸ì¤òºî¤ëÅ·À¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¡ÈÄ«Æü¡É¤¬¾º¤ë¾ò·ï
È¢º¬±ØÅÁ¤Î5¶è¤Ç¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢1¥«·î¸å¤Ë¤¢¤¿¤ëº£²ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤âÉÔÄ´¤Î¤Ê¤«¤Ç¹¥Áö¡£¹õÅÄÄ«Æü¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀè¡¢À¤³¦¤È¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ïº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2·î¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ï¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°½Ñ¤Ç¤³¤³12Ç¯´Ö¤Ç9ÅÙ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁV¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀÄ³Ø¥á¥½¥Ã¥É¡É¤Î±äÄ¹¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸ÎòÂå¤Ç¡¢ÀÄ³ØÂçÀª¤Ï¥È¥Ã¥×10¤Ë¹õÅÄÄ«Æü¡Ê2»þ´Ö6Ê¬05ÉÃ¡Ë¡¢¼ãÎÓ¹¨¼ù¡Ê2»þ´Ö6Ê¬07ÉÃ¡Ë¡¢²£ÅÄ½Ó¸ã¡Ê2»þ´Ö7Ê¬47ÉÃ¡Ë¡¢µÈÅÄÍ´Ìé¡Ê2»þ´Ö8Ê¬30¡Ë¡¢ÇòÀÐ¸÷À±¡Ê2»þ´Ö8Ê¬42ÉÃ¡Ë¤Î5¿Í¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªº£²ó¤Î¹õÅÄ¤ÏºòÇ¯¤Î¼ãÎÓ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ5¶è¢ªÅÔÆ»ÉÜ¸©±ØÅÁ3¶è¢ªÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥é¥½¥óÎý½¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÎý½¬¤ÎÉé²Ù¤ÏÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸¶´ÆÆÄ¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë40kmÁö¤ò²¿ËÜ¤â¤³¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÄ³ØÂç¤Ë¤Ï2»þ´Ö6¡Á8Ê¬Âæ¤ÇÁö¤ëÁª¼ê¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤ë·ë²Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜµ¤¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤ÈÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥Ð¥¤¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï½é¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿N.¥á¥é¥¯¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö4Ê¬00ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ÊÌÉÜÂçÊ¬¤ÎÍ¥¾¡¥¿¥¤¥à¤è¤ê2Ê¬49ÉÃ¤âÂ®¤¤¡£µ÷Î¥¤Ë¤·¤ÆÌó1kmº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÊÌÉÜÂçÊ¬¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿µÈÅÄÍ´Ìé¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÀÄ³ØÂçÀª¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£A¡¦¥·¥ó¥Ö¡Ê¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö9Ê¬48ÉÃ¤ÇÀ©¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Ï2»þ´Ö16Ê¬58ÉÃ¤Î34°Ì¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢Îý½¬¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤É¤³¤ò²ÝÂê¤È¤·¤ÆËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¤¤Þ¤¤¤ÁÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊÌÉÜÂçÊ¬¤ÇÀ¤³¦¤È¤Îº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¹õÅÄ¤Ï½Õ¤«¤éÀèÇÚ¡¦µÈÅÄ¤ÈÆ±¤¸GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î½êÂ°¤È¤Ê¤ë¡£
2028Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÀ¤¨¤ë¤â¤Î¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¹õÅÄ¡£¤Ê¤ªÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÏMGC¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹ÀßÄêµÏ¿¡Ê2»þ´Ö3Ê¬59ÉÃ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿µÏ¿ºÇ¾å°Ì¤ÎÁª¼ê1¿Í¤òÆüËÜÂåÉ½¤ËÆâÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¸¶´ÆÆÄ¤¬EKIDEN¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£²»þ´Ö£³Ê¬Âæ¤ÇÁö¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¥á¥½¥Ã¥É¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹õÅÄ¤¬¸Î¾ã¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇàÄ«Æüá¤¬¾º¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ò°æ À¯¿Í¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
1977Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Î¦¾å¶¥µ»¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ø·î´©Î¦¾å¶¥µ»¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼¹É®Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿·¡¦È¢º¬±ØÅÁ 5¶èÃ»½Ì¤ÇÊÑ¤ï¤ëÀªÎÏ¿Þ¡Ù¡ØÅìµþ¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡Ù¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ë¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¥Î¡¼¥È¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼ ¼ò°æ À¯¿Í¡Ë