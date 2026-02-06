この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」で「【厳しくするのが正解？】生活習慣がだらしない中学生の改善法3STEP」と題した動画を公開。思春期の子どものだらしない生活態度に悩む保護者に対し、叱るのではなく「仕組み化」と「親のサポート」で改善する具体的な方法を提言した。



動画で道山氏はまず、子どもに注意しても改善しない理由を解説。子ども自身も「早くしなければ」と理解しているものの、すぐに行動に移せない状態にあると指摘する。その状態で叱られても「わかっている」と反発するだけで、親子関係の悪化など悪循環に陥りやすいという。



その上で道山氏は、解決策として「叱るのではなく、できるようにサポートする」というアプローチが重要だと語る。具体的なサポート方法の一つ目が「仕組み化」だ。毎朝やるべきことをリスト化し、子どもがそれを見ながら行動できるようにする。また、前日にできる準備は済ませておくことで、朝の負担を物理的に減らすことも効果的だと説明した。



二つ目は「やることを減らす」こと。仕組みを整えても子どもが時間内に終わらない場合、「一人ではできない」と捉え、親ができない部分を手伝うという方法を提案した。「『早くしなさい』と注意するのではなく、『これやっておこうか？』とサポートの声かけをすることで、子どもの反発を防ぎながら行動を促せる」と氏は語った。



また、年齢に比して極端にできないことが多い場合は、発達障害の可能性も視野に入れる必要があると言及。ただしその場合でも、サポートするという基本的な対応は変わらないという。対応の基準を「もし子どもが幼稚園児だったらどうさせるか」というレベルまで下げて、より丁寧に接することが大切だと述べた。



子どものだらしない生活態度はつい叱ってしまいがちだが、それでは根本的な解決には繋がりにくいのかもしれない。道山氏が提言する「仕組み化」と「親のサポート」というアプローチを試してみてはいかがだろうか。