·ëº§¤Ç¤­¤Ê¤¤¡ÖÇ¯¼ý800Ëü±ß¡¦38ºÐÃËÀ­¡×¤Î¶ìÇº¡£À¶·é´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½÷À­¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡È¿¼¹ï¤ÊÍýÍ³¡É

¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡¾ò·ï¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä

¡¡º£Æü¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤Ê¤¼¤«¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Ê¤¤ÃËÀ­¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë»öÎã¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡ÀèÆü¡¢¥«¥º¥Ò¥í¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦38ºÐ¡Ë¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÂ´¡¢Ç¯¼ý800Ëü±ß¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤â°­¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤·¡¢3¤«·î¤¯¤é¤¤ÉÕ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡¤Ç¤â¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤Ï¿½¤·¹þ¤ß¤ò50·ï¤·¤Æ¤â¡¢1·ï¤âÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£

¢¡¤Ê¤¼ÁêÃÌ½ê¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©

¡¡¥«¥º¥Ò¥í¤µ¤ó¤Ï¡¢¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¡£

¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¡¢¼Â¤ÏÈà¤À¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¡¢º§³è»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÁêÃÌ½ê¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×

¡¡¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÇº¤àÊý¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï·è¤·¤Æ°­¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¡È·è¤á¼ê¤Ë·ç¤±¤ë¡É¤½¤³¤ËÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤Î¼«¸ÊPRÊ¸¤«¤é¸«¤¨¤¿¼åÅÀ

¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥«¥º¥Ò¥í¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤äLINE¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¼Ì¿¿¤Ï¥×¥í¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÉþÁõ¤â¤­¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ¶·é´¶¤â¤¢¤ë¡£¼õ¤±Åú¤¨¤âÃúÇ«¤Ç¡¢¾ï¼±¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÇ¯²¼½÷À­¤È¤â¤¦¤Þ¤¯²ñÏÃ¤¬Â³¤­¡¢¿©»ö¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£

¡¡¤Ç¤â¡¢LINE¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¡ÈÂ¾¿Í¹Ôµ·¡É¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤è¤±¤ì¤Ð¡»¡»¤Ç¤â¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤Æ±óÎ¸¤¬¤Á¡£

¡¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤Î¼«¸ÊPRÊ¸¤â¡Ö¼ñÌ£¤Ï»Å»ö¤È¶Ú¥È¥ì¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¾­Íè¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÊý¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÌÏÈÏ²òÅú¤¹¤®¤Æ¡¢¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

¢¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©

¡¡¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤Ï¡Ö¾­Íè¤ÎÀ¸³è¤¬ÁÛÁü¤Ç¤­¤ë¤«¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£

¡¡¤¤¤¯¤éÇ¯¼ý800Ëü±ß¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ°Â¿´¤Ç¤­¤ë¤«¡×¡Ö¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¾ð½ïÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¡É¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¡¢·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡ÌµÆñ¤Ê²ñÏÃ¡¢´¶¾ð¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤LINE¡¢±óÎ¸¤¬¤Á¤Ê¥ê¡¼¥É¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡¢½÷À­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÍê¤ê¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ö»ä¤Ë¶½Ì£¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¡´¶¾ð¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¼å¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹Â³¤­¤·¤Ê¤¤

¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ï¥é¥¤¥È¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Á°Äó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¤´üÂÔ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ã»´üÅª¤Ê¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¡¡¤Ç¤â¡¢´¶¾ð¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¼å¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁ³Ä¹Â³¤­¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡º§³è¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ëÃËÀ­¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ò°ì½ï¤ËÉÁ¤±¤ëÊ·°Ïµ¤¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¾­Íè¤Ï¤³¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ì¤ë¿Í¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¡£

¡¡¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÁê¼ê¤¬¤É¤¦´Ø¤ï¤ì¤ë¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤Ï¡¢¼«Á³¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¢¡¡È´¶¾ð¡É¤È¡È´Ø·¸À­¡É¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë

¡¡¥«¥º¥Ò¥í¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤È¤­¤³¤½¡¢¡È´¶¾ð¡É¤È¡È´Ø·¸À­¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢²¼µ­¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£

­¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÊ¸¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë½÷À­¤¬Æþ¤ëÍ¾ÃÏ¡É¤òÉÁ¤¯¤³¤È
­¢LINE¤ÏÏ¢Íí¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È°Õ¼±¤¹¤ë
­£±óÎ¸¤è¤ê¤â¡È¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡É¤¬¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë

¢¡º§³è¤ÇËÜÅö¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ä

¡¡º§³è¤ÇËÜÅö¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾ò·ï¡×¤è¤ê¡Ö¿Í´ÖÎÏ¡×¡£

¡¡¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¾¡¤Æ¤¿»þÂå¤«¤é¡¢¶¦´¶¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤Ø¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖÃ¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¡¢¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖºÇÃ»À®º§À®¸ù¤ÎÈë·í¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë