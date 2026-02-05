リアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られるモデルで女優のキム・カーダシアン（45）が、F1世界王者であるルイス・ハミルトン（41）と「ここ最近、数回デートを重ねている」と報じられた。パリで一緒にいる姿が目撃され、関係者は2人が「カジュアルな交際をしている」とUsウィークリー誌に証言している。



【写真】復縁と破局を繰り返す元F1王者 果たしてお騒がせセレブとは続くのか

関係者は「彼女は最近、また恋愛に踏み出す準備ができたと感じています」とコメント。2022年にカニエ・ウェストとの離婚を成立させたキムについて、「彼女が経験してきたすべてのことを考えると、周囲はとにかく幸せでいてほしいと願っています」とも語った。



キムは離婚後、コメディアンで俳優のピート・デヴィッドソンやNFL選手のオデル・ベッカム・ジュニアと交際。一方のルイスは、歌手で女優のニコール・シャージンガーとの復縁と破局を繰り返す関係で知られていた。



キムは1月、ポッドキャスト「Khloe in Wonderland」でカニエとの関係についても言及し、「最終的には私たちはいつだって家族。何が起きていようと、私はいつもそう考えている」と発言。また、次の恋人像については、「善良なモラルと価値観、穏やかな人、信頼できる人。責任を取れること。それが一番大事」と明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）