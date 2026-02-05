この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家・竹田恒泰氏が指摘する「職業格差の逆転現象」AI時代に“現場の専門職”が勝ち組になる決定的理由

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「タクシー運転手４０％賃上げ！今後儲かる仕事はコレだ！」を公開した。動画内で竹田氏は、ブルーカラー職種の賃上げ実態とAI技術の進化による労働市場の激変について解説し、従来の「ホワイトカラー優位」の価値観が崩壊しつつある現状に警鐘を鳴らした。



動画の冒頭、竹田氏は日本経済新聞の記事を引用し、ブルーカラーの賃上げに大きな格差が生まれている現状を紹介。「タクシー運転手は40％アップ」「建設・躯体工事従事者が18％アップ」という具体的なデータを示しつつ、一方で「板金従事者がマイナス1％」「車掌がマイナス5％」と減少する職種もあることを指摘した。その上で、かつては「空調の効いたオフィスで高給」と優遇されていたホワイトカラー層が、AIの台頭により「必要人数が減っていく」という逆転現象が起きていると分析。弁護士や税理士、経営管理といった職種さえもAIに代替されつつあるとし、「実はAIによって失われていく仕事ってホワイトカラーだった」と断じた。



さらに、労働環境の変化を示す具体例として、自身のAD（アシスタントディレクター）時代の目撃談と比較しつつ、テレビ業界の現状を詳述。かつては「人権のない存在」として過酷な扱いを受けていたADが、今や深刻な人手不足により、ディレクターやプロデューサーが「ADにペコペコしている」という完全な逆転状態にあると語った。



竹田氏は、「中途半端な優秀なホワイトカラーはマジでいらないっていう時代になる」と強い言葉で警告する。AIによる失業者が増加し、彼らがブルーカラー職へ移行する未来が予測される中で、政府が外国人労働者の受け入れを進めていることに対し、「バカも休み休み言え」と厳しく批判。これからはコンサルや代理店のような中継ぎの仕事ではなく、「現場の専門職という仕事を手に入れれば、安定し待遇も良い」と述べ、実務能力を身につけることの重要性を訴えて締めくくった。