この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【リブート】第３話ドラマ考察 ショートケーキで一香の正体が判明!! 戸田恵梨香 TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。TBS日曜劇場『リブート』において、幸後一香（戸田恵梨香）の正体が「ショートケーキの食べ方」によって明らかになるという考察を展開した。



動画では、次回予告で描かれた2つの重要なシーンに注目する。一つは、早瀬陸（鈴木亮平）が「俺は儀堂じゃない、早瀬陸だ」と叫ぶ場面。もう一つは、一香が「夏海さんを殺して山に埋めました」と衝撃的な告白をする場面だ。この告白について、投稿者は、一香の正体を疑い始めた早瀬（儀堂）を欺くための嘘ではないかと推察している。



投稿者は、追い詰められた早瀬が自らの正体を証明するため、「ケーキを作らせてほしい」と提案するのではないかと考察。洋菓子店を営んでいた本物の早瀬陸しか持ち得ないプロ級の製菓技術を披露することで、自分が儀堂ではないことを証明しようと試みるという見立てだ。そして、その早瀬が作ったショートケーキを一香が食べるシーンこそが、彼女の正体を解き明かす鍵になると指摘する。



その根拠として、これまでの回想シーンで何度も描かれてきた、早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）の独特なショートケーキの食べ方を挙げる。夏海は「まず左手でイチゴを取り、ヘタの方からかじる。そしてイチゴを持ったまま、右手でフォークを持ってケーキを食べる」という一連の癖があった。もし一香がこれと全く同じ食べ方をすれば、彼女が夏海本人であることの決定的な証拠になると主張。「ずっと夏海の食べる所を、陸は見てきてますしね」と、早瀬もその行動で一香の正体に気づく可能性を示唆した。



一香の告白は真実なのか、それとも自らが夏海であることを隠すための策略なのか。物語の核心に迫るショートケーキのシーンが、今後の展開を大きく左右することになりそうだ。