・ラインヤフーが切り返し急、アスクルのシステム障害影響も４～１２月期最終益４４％増

・ＧＳユアサが続急伸で直近戻り高値更新、ハイブリッド用車載電池好調で見直し人気

・山一電機はＳ高、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

・アステラスが５連騰で新値街道復帰、前立腺がん治療剤好調で今期業績予想を上方修正

・コロプラが６％超の大幅高、１０～１２月期経常利益８．６倍化で投資資金攻勢を誘発

・わかもと急騰、「マキュエイド」と胃腸薬貢献し４～１２月期営業黒字転換

・ふくおかＦＧが新値追い、２６年３月期最終利益予想及び配当予想を上方修正

・エクサＷｉｚは５日続伸、認知機能ＡＩ診断支援アプリの治験届を提出

・東洋埠頭がカイ気配で水準切り上げる、今期業績予想と配当計画の増額を好感し低ＰＢＲ・好配当利回りも魅力

・トヨタが６連騰で３週間ぶりに新高値、円安進行とハイブリッド車需要の喚起に期待



