¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥¥¥¹¥¯¼óÁê¤Ï£´Æü¡¢ÀÅªµÔÂÔºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸øÈ½Á°¤Ë¼«»¦¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È¥í¥·¥¢¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤È¤Î´Ö¤Ë´ØÏ¢¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë·º»ö»ö·ï¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£Ã£Â£Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬£´Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥È¥¥¥¹¥¯»á¤Ï£´Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤¬¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÈÈºá¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬µÔÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊ¬ÀÏ¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¾®»ùÀ°¦¼Ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î°ËâÅª¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÔÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¤¤«¤Ê¤ë»öÎã¤â¡¢·Ú»ë¤µ¤ì¤¿¤êÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò²æ¡¹¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥¯¥Õ¤«¤é¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÂÐ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í½÷À¤ä¾¯½÷¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½é¤Î¾ðÊó¤¬¸½¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾®»ùÀ°¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î·üÇ°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ê¬ÀÏ¥Á¡¼¥à¤ÎÀßÃÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÜºº¤Î³«»Ï¤â·èÄê¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¥¥¥¹¥¯»á¤Ï¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¾®»ùÀ°¦¼Ô¥µ¡¼¥¯¥ëÁ´ÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤ÎÆÃÊÌµ¡´Ø¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¿Ìä¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñ²È¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¼«¿È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥¥¥¹¥¯»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬£±·î£³£°Æü¤Ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ò½ä¤ëÁÜºº»ñÎÁ¡¢ºÛÈ½»ñÎÁ¡¢ÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¡¢ºâÌ³µÏ¿¡¢Åë¾èµÏ¿¡¢ÄÌ¿®¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢Ê¸½ñ¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Î¤³¤ì¤Þ¤ÇÈó¸ø³«¤À¤Ã¤¿Ìó£³£°£°Ëü¥Ú¡¼¥¸Ê¬¤ò¸ø³«¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿ÍÌ®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¾ðÊó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
