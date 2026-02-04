ホームパーティーや、忙しいときのおうちごはんなど、色々なシチュエーションで大活躍のフードデリバリーサービス。最近はサービスも増え、お店の数や料理ジャンルもどんどん拡大中です！人気の「Uber Eats」や「menu」のほか、サービスがたくさんありすぎで選べない！という方、ぜひこの記事を参考に、自分に合ったフードデリバリーサービスを探してみてくださいね。

配達エリアや加盟店数、配達時間・料金、アプリやサイトの使いやすさ、クーポンの発行頻度など、サービスを選ぶうえで重視するポイントは人それぞれ。フードデリバリーサービスは簡単に始められるものが多いので、まずは気になったサービスを実際に使ってみるのがおすすめです。



Uber Eats（ウーバーイーツ）

「Uber Eats（ウーバーイーツ）」は、2016年に日本に上陸したアメリカ発のフードデリバリーサービス。2022年1月には、国内の登録店舗数が15万店を突破しました！街中で「Uber Eats」の配達パートナーを見かけたことがある方も多いはず。

「Uber Eats」では、チェーン店や地域の人気レストランはもちろん、コンビニエンスストアからスーパーマーケットといったさまざまな専門店から、食材、日用品、ペットフードや生花まで、幅広い商品を注文可能。注文した料理の配送状況はアプリで随時確認できます。

2026年2月現在、「Uber Eats」で利用できる初回限定クーポンは上記の通り。アプリにプロモーションコード【affjpeats226】を入力すれば、1000円分×2回の合計2000円分のクーポンが入手できます。

このクーポンは支払方法の指定がないため、クレジットカードはもちろん、現金払いを利用したい方にも使いやすいのが魅力。また利用できる店舗の制限がないため、気になるお店を自由に選ぶことができます。

クーポンの使い方は下記の記事内でも詳しく解説。初回ならではのお得な特典を活用して、さっそくデリバリーを楽しみましょう！

menu（メニュー）

「menu（メニュー）」は、アプリを入手すれば手軽にテイクアウトやデリバリー注文ができるサービス。2022年8月時点で「menu」には約9万1000以上の店舗が加盟していて、人気チェーン店から個人店までさまざまなジャンルの料理が揃っています。料理はもちろん、食料品や日用品のデリバリーサービスも利用可能。口コミ機能も充実しているので、商品選びの参考にしてみて。

お得に注文できるクーポンが多数発行されているのも「menu」の特徴。まだ使っていなっ方は、ぜひインストールして確認してみて。

「menu（メニュー）」の6800円分初回クーポン配布中！

クーポンコード：RNPA_YVMJ68

「menu」では、1回の注文金額の合計が1500円（税込）以上の場合に使える、最大6800円割引分の初回インストール限定クーポンを配布中！ プロモーションコードを入力すると、初回利用から9回目まで使用できるクーポンをゲット。最大6800円の割引が受けられます。menuアプリの「クーポンコード入力」欄に【RNPA_YVMJ68】と入力してくださいね。

＜menu初回クーポン＞

内容内容：1回目：1200円分✕1枚2回目以降：700円分✕8枚登録期限2026年9月30日（水）まで ※登録後31日間利用可能使用条件初回登録と1500円（税込）以上の注文クーポンコードRNPA_YVMJ68

Wolt（ウォルト）

「Wolt（ウォルト）」は、フィンランド・ヘルシンキを拠点に、地域で愛される人気のレストランやショップとの出会いの機会を創出し、商品の迅速な配送サービスを提供する企業。日本では東京や北海道、大阪など一部の地域でサービスを提供しています。

「ポケットの中のショッピングモール」をコンセプトに、料理宅配のほか、食料品や日用品、化粧品などの商品も、注文から30分程度で届けてくれる「Qコマース（即時配達）」に注力しているのが特徴です。

出前館 （でまえかん）

「出前館（でまえかん）」は、日本最大級の出前専門サイト。加盟店は全国に10万店舗以上、配達対応エリアも日本全国（一部の地域を除く）と広域で利用可能です。加盟店は大手チェーン店が多く、料理のジャンルも幅広いのが特徴。また、正確なお届け時間や丁寧な問合せ対応など、サービスにも重点をおいています。

クーポンやキャンペーンが多数用意されているので、定期的に公式ホームページやアプリをチェックしてみて。

DELIS （デリズ）

「DELIS（デリズ）」は「ニッポンにデリバリー文化を作る！」というビジョンのもと、カレー・とんかつ・中華・うどんなどの日常食を中心に、自店調理の30 業態を展開するデリバリーサービス。

また、「DELIS」ではカードレス決済の後払いも可能。手元に現金がない時や、クレジット決済以外の支払い方法を希望の方におすすめです。（※後払い決済は、Webサイトからの注文の場合のみ利用可能）

以上、5つのフードデリバリーサービスをご紹介しました。ホームパーティーや持ち寄り会で家族や友人と料理を楽しみたい時、忙しくて料理の時間がとれない時など、頼れるフードデリバリーサービスがあれば安心です！お得なクーポンも発行されているので、ぜひ各サービスを比較しながら賢く活用してくださいね！



フードデリバリーサービス5社を一覧で比較！ 自分に合ったサービスを

ここまで5社のフードデリバリーサービスを紹介してきましたが、それぞれ異なる魅力があって迷ってしまいますよね。

そこで最後に、各サービスの違いがひと目で分かる比較表にまとめました。自分のライフスタイルに合ったサービス選びの参考にしてくださいね。

サービス

リンク

特徴

割引クーポン

最低注文金額

支払い方法

公式への

問い合わせ方法

Uber Eats

インストール

フードデリバリーサービスの先駆けとして、世界中で利用されている

affjpeats226

なし

クレジットカード、デビットカード、 PayPay、Apple Pay 、現金

電話、メール

menu

インストール

豊富な割引クーポンとキャンペーンがあり、お得に利用できる機会が多い

RNPA_TWPU96

なし

クレジットカード、au PAY、Pontaポイント、Apple Pay

メール

Wolt

公式サイト

北欧発のフードデリバリーサービスで、使いやすいアプリ設計とわかりやすい料金体系

不明

店舗により異なる

クレジットカード、デビットカード、Google Pay、Apple Pay、PayPay、楽天ペイ、現金

アプリ・Webチャットサポート、メール

出前館

公式サイト

日本発のデリバリーサービスで、全国幅広いエリアに10万店の加盟店を展開

あり

店舗により異なる

クレジットカード、デビットカード、Amazon Pay、PayPay、Apple Pay、携帯キャリア決済、現金

メール

DELIS

公式サイト

複数ブランドの料理を一度にまとめて注文でき、後払い決済も可能

不明

1300円

クレジットカード、Amazon Pay、atone後払、Paidy翌月払い、現金

電話、チャットサポート、メール

※このテーブルは左右にスクロールできます





