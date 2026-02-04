こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年2月4日は、chocoZAP（チョコザップ）が作った、オフィスでもジムでも着られる「動けるスーツ（ジャケット＆パンツセット）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

メンズ スーツ セット チョコザップ 動けるスーツ 黒 カジュアル ストレッチ ビジネス ジャケット パンツ セットアップ 男性 S M L LL 大きいサイズ ちょこざっぷ chocoZAP 9,800円 （20%ポイント還元） 楽天で購入する PR PR

スーツのまま動ける時代。chocoZAPの「動けるスーツ」が仕事着の最適解！

仕事着と運動着の境界が、また一段低くなりました。chocoZAPの「動けるスーツ（ジャケット＆パンツセット）」は、ストレッチ素材×汗吸速乾で軽い運動にも対応。洗濯機で洗える現代的なユニフォームが、89ポイント（1倍）還元対象になっています。

本製品は、その名の通り動きやすさを最優先に設計されたジャケット＆パンツのセットアップです。生地には高いストレッチ性を持つ素材を採用し、デスクワークはもちろん、階段移動や自転車移動など、日常の動作をスムーズにサポートします。

多少の汗をかく軽い運動にも対応するため、仕事の合間に体を動かしたい人にも相性のいい一着です。見た目はきちんとスーツなのに、着用感はかなり軽め。仕事着に求められる最低限のきちんと感と、機能服の快適さをうまく両立しています。

