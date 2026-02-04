AFCが公式発表

アジアサッカー連盟（AFC）は2月4日、AFCアジアカップ2035の開催地として、日本サッカー協会（JFA）を含む4つの加盟協会から正式に立候補があったと発表した。

今回の立候補は、AFCのシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ会長が第35回AFC総会で提案した、2031年大会と2035年大会の開催地を単一の総会で一括承認する方針に基づくものだ。2035年大会については2025年8月27日に招請状が送付され、同年12月31日に締め切られていた。

JFAのほか、オーストラリア、韓国、クウェートの計4協会が2035年大会の開催に意欲を示している。一方で、先行して入札が進んでいた2031年大会については、アラブ首長国連邦（UAE）が辞退。現在はオーストラリア、インド、インドネシア、韓国、クウェート、そしてキルギス・タジキスタン・ウズベキスタンの3カ国共同開催案が候補として残っている。

今後、AFCは各立候補協会に対し、規定のタイムラインや評価プロセスに沿って、必要な入札書類の提出に向けた調整を進めていく方針だ。（FOOTBALL ZONE編集部）