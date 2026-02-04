楽天モバイルは、契約数1000万件突破を記念し、契約者を対象とした「超楽天祭」を開始した。期間は18日9時59分まで。

楽天グループのさまざまなサービスで、クーポン配布やポイント還元などの特典が提供されている。本稿では、実施中のキャンペーンをピックアップしてご紹介する。

楽天市場や楽天ぐるなびでクーポン配布

楽天市場では、対象ショップでの買い物に利用できる最大3900円オフのクーポンが配布中。また、楽天ぐるなびでは、飲食店のネット予約時に適用可能な最大1500円オフのクーポンが利用できる。

Rakuten Linkで抽選

無料で通話ができる「Rakuten Link」では、エントリーと公式アカウントのフォローで390名に1000ポイントが当たる企画を実施中。あわせて、「サーティワン デジタルギフト」などの特典が毎日抽選で当たる「スペシャルオファーガチャ」に参加できる。

楽天トラベルで最大27％オフ

楽天トラベルでは、「楽天トラベル 春SALE」が1月29日から実施中。楽天モバイル契約者限定のクーポンが用意されており、セールプランとクーポンの併用で、国内の宿泊施設が最大27％オフで予約できる。