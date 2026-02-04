【はま寿司】北国の海の幸が110円！ずんだの春巻きも美味しそう。4日スタートのフェアは北海道＆東北の″旨いねた祭り″

100円寿司チェーン店「はま寿司」は、全国の店舗で「はま寿司の北海道・東北旨ねた祭り」を2026年2月4日から開催します。

北海道と東北の「旨いねた」が勢揃い！

本フェアの注目商品は「三陸産 大切り銀鮭」と「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」です。それぞれ110円で提供されます。

さらに、青森県産のほたてや秋田名物のいぶりがっこ、いわて牛などがお寿司となってラインアップ。サイドメニューのデザートには、宮城名物のずんだが登場します。

全商品が数量限定のため、無くなり次第終了となります。北海道と東北の海や大地で育まれた美味を、お得に味わう絶好の機会です。

フェアメニューの一例は以下の通りです。

・三陸産 大切り銀鮭

三陸の海で育った、柔らかでコクのある身が特徴。

価格は110円。

・北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り

ふんわりとしたほっけとさくさくの天ぷらの食感も楽しい一品。

価格は110円。

・青森県産 大粒蒸しほたて

蒸すことで旨みをギュッと閉じ込めたホタテがジューシー。

価格は176円。

・北海道産 アカイカのうに和えつつみ

イカの甘みともちもち食感に、ウニの風味がベストマッチ。

価格は176円。

・いぶりがっこクリームチーズ軍艦

いぶりがっことクリームチーズの、間違いない組み合わせ。

価格は176円。

・いわて牛五ツ星握り

甘みのある脂が特長のいわて牛の、肉質5等級だけを使ったゴージャスな握り。

価格は319円。

・直火焼き牛たん握り

直火で香ばしく焼き上げた牛たんは、レモン汁をかければ爽やかな味に。

価格は429円。

・パリパリずんだ春巻き（2本）

甘〜いずんだあんを春巻きの皮で包みパリッと揚げました。

価格は242円。

・生チョコモンブラン

チョコスポンジに生チョコホイップ、チョコソースとチョコ尽くしのスイーツ。

価格は297円。

・berry cuteないちごパルフェ

ショートケーキをイメージした、甘酸っぱいいちごゼリーがアクセントになったスイーツ。

価格は473円。

まだまだフェアだけの特別メニューは盛りだくさん。詳細は公式ホームページのニュースページから確認できます。

一部店舗では、価格や販売期間が異なる場合があります。

公式Xをフォロー＆投稿で優待券1万円分が抽選で当たる！

はま寿司公式Xでは、フェア開催を記念して、はま寿司で使える食事優待券（1万円分）が、抽選で20名に当たるキャンペーンが実施されています。

実施期間は2月3日10時30分から2月5日23時59分まで。応募方法は、（1）はま寿司公式Xアカウントをフォロー。（2）「＃はま寿司北海道東北旨ねたこれ食べる」とハッシュタグをつけたうえで【食べたいねた】を書いて、はま寿司公式アカウントのキャンペーン投稿を引用ポストします。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部