歩いている最中に、突然靴の底がすべて外れてしまった―。そんな信じがたい瞬間を捉えた写真がXに投稿され、表示回数210万を超える反響を集めています。投稿したのは、音楽ユニット「苺奉納サークル」で月丘マドカ名義として活動している、オトメロードさん（@windows9999999）。「なんか歩いてたら靴の底全部取れたんですけどどういうことや」という一文とともに公開された写真には、「靴底のボイコット」「令和のシンデレラ」といった秀逸な比喩コメントが寄せられました。



【写真】どういうことや…210万表示の衝撃写真

この日、おろしたての靴でお出かけしたというオトメロードさん。靴底が外れたのは、歩いている最中のことだったといいます。



「歩いている最中に足元に違和感があり、振り返って確認したところ、靴底が外れてしまっていることに気づきました」



足元に残された“本体”と、道に取り残された二つの靴底。その光景を目にした瞬間、驚きと同時に、どこか冷静な気持ちもあったそうです。



「驚いたのと同時に、まるでアニメや漫画のワンシーンのような状況で、どこか面白いなとも感じました」



突然のアクシデントに見舞われたオトメロードさん。幸いにも一人で出かけていたわけではなく、従兄弟と一緒だったといいます。



「一緒にいた従兄弟にアロンアルファを買ってきてもらい、接着を試みましたがうまくいかず…。幸い近距離だったため、車で一度自宅に戻り、新しい靴を取りに帰りました」



実はこの靴、この日がおろしたてだったものの、購入してからすぐに履いたわけではなく、しばらくの間は保管していたものだったそうです。



投稿には「マジレスすると『ウレタン素材の加水分解』です」といったコメントが寄せられ、原因について言及する声が目立ちました。同様の経験をした人からの共感の声も多く寄せられ、オトメロードさんは驚いたといいます。



「コメントを通して、同様の経験をしたことがある方が想像以上に多いことを知り、とても驚きました。その点が特に印象に残っています」