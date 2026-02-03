デザインで評価されたタンク。

サバイバルに必要なのが水ですが、汲んだり貯めたりで必要になる道具が持ち運べるタンクですよね。世の中にはいろんな形やサイズがありますが、デザイン性と機能性を両立させられたら最高です。

日本のタンクがミラノで高評価

このたび日本の「QAMAR MULTI WATER TANK（カマル マルチウォータータンク）」 が、イタリアのデザイン賞「コンパッソ・ドーロ国際賞」を受賞しました。今後は賞の永久収蔵品となります。めでたいですね。

受賞の理由は以下の通りでした。

古くからある普遍的な形を再考し、従来は『非常時』という特別な状況にのみ限定されていたものを、日々の家庭の風景に馴染むものへと昇華させたこと。形状の本質的な簡潔さを損なうことなく、その用途の可能性を広げた

どう使うの？

普通のタンクなら長方形ですが、これは複雑かつ光の陰影を計算した八角形。床の接地面が小さく片手で回転ができ、水を汲む時は口を上向きにし、注ぐときはまた違う角度に変えられます。

持ち手部分に別売りのベルトを通せば、宙吊りにして使ってもOK。どんな場所でも設置できます。

Image: QAMAR

10L（最大13L）の大容量で、水を入れない時にはさまざまな防災用品を備蓄できるのも利点。注ぎ口が大きいので、缶詰やペットボトルなども突っ込めます。

アースカラーで部屋の中に置いても無粋ではない感じ。しまいこまず、出しっぱなしのまま備蓄してもいいかと思います。

他にも受賞している

2022年にはグッドデザイン賞、2023年には第18回ひろしまグッドデザイン賞も受賞。実用性もですが、とりあえず物欲がそそられるデザインという珍しい水タンクです。

普段からフェーズフリーで使えて、3,993円ならお得感がありますね。

Source: QAMAR