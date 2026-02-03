2月8日の衆院選投開票まで一週間を切り、各党候補の選挙戦も激しさを増すなか、高い支持率を誇り、街頭演説には黒山の人だかりができる高市早苗首相（64）の言動が各地で波紋を呼んでいる。

1月31日、高市氏は川崎市内での街頭演説で足元の円安について「輸出産業にとっては大チャンス」「もっと助かってるのが外為特会（外国為替資金特別会計）の運用、今ホクホク状態」などと発言。続けて「円高がいいのか、円安がいいのかわからない」と語っていた高市氏だったが、この発言は”円安容認”発言として国内外で報じられた。

物価高の大きな要因である円安を一部肯定的に捉えたと取れる発言に、Xでは《円安誘導》《日本終わるな》《その円安のため庶民の生活が苦しんでいるのが分からない経済オンチ》などと批判が殺到した。

そのため、高市氏は2月1日に自身のXで《私の為替に関する発言について、一部報道機関で誤解があるようだ》と投稿。《「為替変動にも強い経済構造を作りたい」との趣旨を申し上げたのであり、一部報道にあるように「円安メリットを強調」した訳ではありません》と釈明し、あくまでも“誤解”だと強調した。

しかし、高市氏の発言を最初に報じた『日本経済新聞』は、高市氏の「円安ホクホク」発言の全文を載せた記事を1月31日時点ですでに無料で公開しており、”誤解”でないことは一目瞭然。ほとんどの記事が有料会員限定の同紙による、珍しい”全文無料公開”にXでは、更なる注目が集まった。

《日経による怒りの全文無料公開で、誤解でも切り取りでもないと明快にわかる》

《高市さんがこう出ることを見越しての、日経の全文書き起こし無料公開だったのか！将棋が上手い！》

こうした経緯もあって「円安ホクホク」発言への批判が高まるなか、さらに波紋を広げたのが、“ラストサンデー”となった2月1日午前9時より放送の『日曜討論』（NHK）への欠席だ。

同番組では、選挙期間中では唯一となる党首討論が行われることになっていたが、直前で出演を急遽取りやめることに。

NHKは理由について「自民党によると遊説中に腕を痛め、治療に当たっている」と説明し、高市氏自身も放送終了後にXで、衆院選の応援演説で支援者と握手した際に手を強く引っ張られて痛めたと説明し、《関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました。 急遽医務官の方に来ていただき、お薬を塗っていただき、しっかりテーピングもしていただきました》と報告していた。

なお、日本共産党の田村智子委員長は同日午前8時39分に、Xで《これからNHK日曜討論。なんと高市首相がドタキャンと、生放送開始30分前に告げられた。 NHKも大騒ぎになっている》と、直前に知らされたことを明かしていた。

持病のため直前に党首討論を欠席した高市氏だが、同日午後から岐阜県と愛知県で行われた演説会には予定通り登壇した。

「持病を理由に予定をキャンセルすることはなんらおかしなことではなく、処置後に予定していたスケジュールを遂行することも批判されるべきではありません。実際、X上では高市氏に対して“仮病”などと揶揄する人がいますが、リウマチの辛さをよく知る医療従事者などから、批判の声が相次いでいます。

いっぽう、選挙期間中唯一の党首討論であり、各党首が訴える政策などについて議論を交わし、投票に大きな影響を与える場だったことも事実。さらに、高市氏には“円安ホクホク”発言や1月29日発売の『週刊文春』で報じられた、旧統一教会の関連団体がかつて高市氏の政治資金パーティ券を購入していたといった、議論されるべき争点がありました。

それだけに、一方的に自身の主張を伝えることのできる演説ではなく、他党から追及される“党首討論”の場に自民党総裁でもある高市氏が出演することは有権者が見極める上でも重要なことでしょう。今回、持病で欠席したことはもちろん仕方ありませんが、代理として田村憲久議員をたてたとはいえ、“トップ”として再設定などを自ら申し出ない限り、議論から“逃げた”と捉える人も出てきてしまうのではないでしょうか」（全国紙政治部記者）

X上でも、改めて議論の場に立つことを求める声が相次いでいる。

《このままだと、厳しいやり取りがある党首討論よりも、ファン相手に一方的に話すだけの遊説を優先した。 つまり、党首党首から逃げたと言われ兼ねません。 そんな事態は、誇り高き高市首相も望まないはず》

《党首討論は再設定してきちっと説明責任を果たせや、高市》

《治療して応援演説で各地回れる程に回復されたそうです。 NHKは緊急特番でやり直しお願いします》

日本共産党の田村委員長も、持病の回復を祈った上で《しかし、選挙中たった一回の党首討論、議論しなければならないことがたくさんあります。 首相自ら、「私を信任するかどうか」と言っているのですから」、有権者に判断基準を示すためにも、党首討論を再設定してほしい》と綴っていた。

自民党が今回の選挙に向けて公開した動画のなかで、「未来は自らの手で切り拓くもの。自民党はその先頭に立ちます。逃げません。ぶれません。決断します」と宣言していた高市氏だが。その“矜持”を行動で示すことはできるのか。