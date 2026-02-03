この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

街角インタビュー動画を投稿するYouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「オシャレカップルにインタビュー」と題した動画を公開。16歳でアパレル店員として働く男性と15歳の女性カップルが登場し、大人びた金銭感覚や将来の夢を語った。



動画に登場したのは、16歳で高校1年生の男性と、15歳で中学3年生の女性カップル。男性はアパレル店員のアルバイトをしており、月収が「11万くらい」であることを明かした。一方、女性は「お小遣いはもらってない」と言い、洋服は姉や祖母のおさがりを着ていると話した。



二人の出会いは古着屋だったという。「たまたま会って仲良くなった」と語る男性は、共通の趣味である古着の話で意気投合したことがきっかけだと説明した。ファッションを好きになった理由について、男性は「母親が服好きだった影響」と語り、女性も「おばあちゃんの影響」と、それぞれ家族から影響を受けたことを明かした。



また、男性はアルバイトで稼いだお金の使い道として、貯金をしていると告白。その目的を「5月に服好きの友達と一緒に沖縄旅行へ行くため」と話し、そのために「月1～2万くらい」を貯めていると語った。高校1年生ながら、自分の力で旅行資金を貯める堅実な一面を見せた。



インタビューの終盤、憧れの大人像を尋ねられた男性は「自分のブランドを持って、それで生計を立てている大人」と具体的な目標を語った。10代とは思えないしっかりとした価値観と、ファッションへの情熱が垣間見えるインタビューとなっている。