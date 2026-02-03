今年、夫の定年で年金生活に入ります。夫婦で「18万円」受給の予定ですが、現在の持ち家から公営住宅への入居は可能ですか？
都営住宅の所得基準
公営住宅は原則として、低所得者の入居が優先されます。そのため、高所得者層は入居できない可能性が高いといえるでしょう。東京都住宅供給公社の「所得基準」によると、東京都における入居者の所得基準は図表1の通りです。
図表1
出典：東京都住宅供給公社「所得基準」を基に筆者作成
家族が7人以上の場合は、一人につき所得基準額を38万円加算します。注意点として、所得基準には「一般区分」と「特別区分」が設けられています。「特別区分」は、以下に該当する世帯です。
今回のケースでは夫が定年を迎えるため、60歳以上の成員がいる世帯に該当する可能性が高く、特別区分の所得基準（～294万8000円）を参考にできると考えられます。
18万円の年金で都営住宅に入居できる？
東京都住宅供給公社（JKK東京）が提供する「都営住宅 所得基準判定 シミュレータ」を使用し、以下の条件で「年金月額18万円（年額216万円）」の世帯が入居条件を満たすかシミュレーションしました。
年金月額18万円で計算した場合、控除後の所得金額は「76万円」となり、所得基準を満たす可能性が高いです。
所得基準では、原則「前年度」の基準を問われるため、定年前の所得で申し込むと基準を満たさない場合もあります。ただし、退職などで「現在の所得」が減っている場合は、現在の所得で審査されます。
住宅によっては所得基準が厳しくなる場合もある
上記の所得基準は、一般的な都営住宅に関するものです。「改良住宅」や「再開発住宅」については、所得基準が厳しくなります。
改良住宅は「木造住宅が多く集まっている地域に、環境整備改善を目指して建築された住宅」で、再開発住宅は「既成市街地における快適な住環境・都市機能整備などを目指した事業で建築された住宅」です。
これらの住宅への入居を申し込む場合は、図表2の東京都住宅供給公社の所得基準に沿っていなければなりません。
図表2
出典：東京都住宅供給公社「所得基準」を基に筆者作成
再開発住宅の2人世帯の場合、所得基準は0～227万6000円です。先ほどのシミュレーションでは所得金額が76万円であるため、改良住宅・再開発住宅でも条件を満たすと考えられます。
条件を満たしているか不安なら、都営住宅の窓口に相談しよう
東京都営住宅を例にした場合、特別区分の2人世帯では所得基準が「0～294万8000円」です。今回のケースでは所得金額が「76万円」であるため、入居条件を満たすと思われます。
改良住宅・再開発住宅は所得条件がいくぶん厳しくなりますが、今回のケースについては問題ないと考えられます。詳しい入居の可否については、都営住宅の担当窓口に問い合わせるとよいでしょう。
出典
東京都住宅政策本部 都営住宅入居者募集サイトポータルページ 所得基準
東京都住宅供給公社（JKK東京） 所得基準
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー