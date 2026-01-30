冬のアウトドアに活躍！アイエー「アイスフィッシングギア」6商品

アイエーは、大型ソリ「Jet Sled（ジェットスレッド）」で高い認知を持つShappell（シャペル）社のアイスフィッシングギア6商品の国内展開を2026年2月2日より開始しました。

アイスフィッシングをはじめ、ウィンタースポーツや狩猟など、冬のアウトドアシーンで活躍する実用性重視のアイテムがラインナップされています。

アイエー アイスフィッシングギア

販売開始日：2026年2月2日

販売場所：https://www.fhgds.com/

Jet Sledは、軽量かつ頑丈な大型ソリとして、アイスフィッシングをはじめ、ウィンタースポーツや狩猟のほか、あらゆるアウトドアシーンにおいて優れた積載力と堅牢性でユーザーから高い評価を得ています。

今回新たに入荷した製品は、アイスフィッシングシーンにおいて実績のある実用性重視のアクセサリー類で、Jet Sledとの併用を前提とした運用にも適したラインアップ。

アイエーは、Shappell社の日本総代理店として、日本国内におけるアイスフィッシングおよび狩猟、寒冷地向けアウトドア市場の発展に貢献することを目指します。

アルミニウムシャベル（Aluminum Shovel）

https://www.fhgds.com/product/5638

軽量で伸縮可能なアルミニウム製シャベル。

3分割でき持ち運びが容易な設計で、アイスフィッシングの必需品として最適です。

丈夫な材料を使用しており、耐久性も抜群。

アイスフィッシングスキマー（ICE FISHING SKIMMER）

https://www.fhgds.com/product/5639

最大32インチ（約81cm）まで伸びるので、かがまずに作業が可能。

使用後は18インチ（約46cm)まで縮められるため、コンパクトに収納できます。

ハンドルは耐久性のある軽量アルミ製で、直径約5.75インチ（約14.6cm）の大きなプラスチックスクープが水面の氷を簡単に取り除き、釣りをスムーズに行えるアイテムです。

アンカー（ANCHOR）／バケツロッドホルダー（Bucket Rod Holder）

https://www.fhgds.com/product/5642

アイスフィッシングを行う際に釣り竿をしっかり固定し、竿先の位置を見やすくすることでアタリを確認しやすくします。

氷上やバケツに取り付けて使うことで大物が竿を穴に引き込むのを防ぎます。

頑丈なスチール製で、表面は錆を防ぐソフトタッチラバーコーティング。

耐久性と使いやすさを兼ね備えています。

アイスロッドホルダー（Ice Rod Holders）

https://www.fhgds.com/product/5640

大型ソリのJet Sled対応の釣り竿用ホルダー。

Jet Sled以外の大型ソリにも取り付け可能です。

竿をしっかりと支え、快適な釣り体験をサポートします。

アジャスタブル カーゴストラップ（Adjustable Cargo Strap）

https://www.fhgds.com/product/5641

氷上釣りの道具、狩猟用品、デコイなどを目的地まで運ぶ際に荷物をしっかり固定します。

ストラップは最大6.5フィート（約198cm）まで伸び、長さを調整可能。

作業荷重は90ポンド（約41kg）、破断強度は250ポンド（約113kg）で、アイスオーガーやタックルボックスなどの必需品をソリにしっかり固定するのに最適です。

雪上、氷上、荒れた地形でも確実に荷物を保持し、さまざまな荷物サイズに合わせて簡単に調整できます。

カーゴラック（Cargo Rack）

https://www.fhgds.com/product/4980

対応サイズ：Jrサイズ、1サイズ、XLサイズ（HeavyDutyシリーズを含む）

※ソリ本体は付属しません

大型ソリ、ジェットスレッドに取り付ける専用ラック。

ソリのヘリから高さを持たせることで、ギアや釣り竿などの長物を収納できるスペースを確保します。

高さは約15cm〜25cmの範囲で調整可能。

荷物を収納しやすくなり、限られたスペースを効率的に活用できます。

ラックは前後に取り付ける2パーツがセットになっています。

冬のアウトドアシーンで活躍する、実用性の高いアイスフィッシングギアが揃いました。

Jet Sledと組み合わせることで、装備の持ち運びから釣り作業まで、快適なアイスフィッシング体験を実現します。

アイエー アイスフィッシングギアの紹介でした。

よくある質問

Q. 販売開始日はいつですか？

2026年2月2日より、国内展開が開始されています。

Q. どこで購入できますか？

公式サイト（https://www.fhgds.com/）で購入できます。小売・卸各社からのお問い合わせも受け付けています。

Q. Jet Sled本体も一緒に購入する必要がありますか？

アイスロッドホルダーやカーゴラックはJet Sled対応ですが、その他のアイテムは単独でも使用できます。アンカーやスキマーは他のソリや氷上でも利用可能です。

Q. カーゴラックの対応サイズは？

Jrサイズ、1サイズ、XLサイズ（HeavyDutyシリーズを含む）のJet Sledに対応しています。ソリ本体は別売りです。

