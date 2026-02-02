「六十谷」はなんて読む？「む」から始まる和歌山県の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「六十谷」はなんて読む？

「六十谷」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、和歌山県の地名で、ひらがな3文字です。 いったい、「六十谷」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「むそた」でした。 和歌山県和歌山市に位置している六十谷地区。 六十谷がある地域は、その昔「墓所谷」と書いて「むそた」と呼ばれていましたが、漢字の縁起が悪いという理由で、現在の「六十谷」という字が使われていると言われています。 そんな六十谷が位置する和歌山市は、みかん以外にもシラスや真鯛といった美味しい海の幸も魅力ですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名事典オンライン』

・『ニュース和歌山』

ライター Ray WEB編集部