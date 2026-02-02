¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¡¢¥Á¡¼¥¯ÅÉ¤ê¤¹¤®¡Ä¡Ä¼ºÇÔ¥á¥¤¥¯¤ò¥µ¥µ¥Ã¤ÈÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¡©Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¤³¤ì¤Ê¤é¤Ç¤¤ë
¡¡¿²Ë·¤·¤¿¤ê¡¢Ä«¤Î»ÙÅÙ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¡Ê49¡Ë¤¬¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤¥á¥¤¥¯¤Îº¤¤Ã¤¿¡¦¼ºÇÔ¤ò²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥á¥¤¥¯¥³¥¹¥á°Ê³°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î
¡ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÉÕ¤ÌÊËÀ
¢ ÌÊËÀ¡ÊÄÌ¾ï¤Î´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¡Ë
£ »È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ
¤ ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬¾¯ÎÌÉÕ¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ
¥ ¥Þ¥¹¥«¥é¥³¡¼¥à¡Ê¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ç¤â²Ä¡Ë
¦ ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÈÆ±·Ï¿§¤ÎÄù¤á¿§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦
¥á¥¤¥¯¤Îº¤¤Ã¤¿¡¦¼ºÇÔ¤ò²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ê1¡Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿
¡¡¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬°ìÅÙ¤Ï¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¦¾ì½ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÍýÁÛ¤Ï¡¢°ìÅÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍî¤È¤·¤ÆÉÁ¤Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¡ã²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¡ä
¡¡¼ç¤Ë¡¢²¼µ¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¼ºÇÔ¤òÁÛÄê¤·¡¢¥±¡¼¥¹¤òÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ Âç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤¹¤Ê¤É¼ºÇÔ¤¬Âç¤¤¤¤È¤
¡¡Âç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¼ºÇÔ¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±·é¤¯Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´é¤òÀö¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÉÕ¤ÌÊËÀ¤ÇÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¤±Íî¤È¤·¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤âÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿ÉÁ¤Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·Ä¾¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢UV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë²¼ÃÏ¤ä¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ù¡¼¥¹¤òÅÉ¤Ã¤ÆOK¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢ ¾®¹ï¤ß¤Ë¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤
¡¡¾®¹ï¤ß¤Ë¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬´¥¤¯Á°¤ËÄÌ¾ï¤Î´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÎÌÊËÀ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¡Ë¤½¤Î¸å¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÈÆ±·Ï¿§¤ÎÄù¤á¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£¡Ë
¢¡¡Ê2¡Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤¬¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï±ÕÎÌ¤ò¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤«¤éÅÉ¤ë¤È¡¢¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¡ä
¡¡¥Þ¥¹¥«¥é¤òÁ´ÉôÍî¤È¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥¹¥«¥é¥³¡¼¥à¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤È¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¥À¥Þ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¡Ë¤³¤Î¤È¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡¢¶¯¤¤ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢¡¡Ê3¡Ë¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ï¤ß½Ð¤¿
¡¡¥ê¥Ã¥×¤òÄ¾ÅÉ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¡ä
¡¡Ã¸¤¤¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ê¤é¡¢ÌÊËÀ¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò·Ú¤¯¿¡¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬¾¯ÎÌÉÕÃå¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç»¤¤¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÉÕ¤ÌÊËÀ¤ÇÍ¥¤·¤¯¿¡¤¤¡Ê¢¡Ë¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬¾¯ÎÌÉÕÃå¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÄ´À°¡£¡Ê£¡ËÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡Ê4¡Ë¥Á¡¼¥¯¤òÅÉ¤ê¤¹¤®¤¿¡¢º¸±¦¤ÇÇ»¤µ¤äÂç¤¤µ¤¬°ã¤¦
¡¡¹²¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¼ºÇÔ¤¬¡¢¥Á¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¤Ç»¤¯ÅÉ¤ê¤¹¤®¤ë¡¢º¸±¦¤ÇÇ»¤µ¤äÂç¤¤µ¤¬°ã¤¦¤Ê¤É¡£¤³¤Î¤È¤Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ø¤Ç¥´¥·¥´¥·»¤¤Ã¤ÆÍî¤È¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£È©¤ËËà»¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ã²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¡ä
¡¡¥Á¡¼¥¯¤òÇ»¤¯ÅÉ¤ê¤¹¤®¤¿¤È¤¤äÊÒÊý¤¬¾¯¤·Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬¾¯ÎÌÉÕ¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¤ÇÍ¥¤·¤¯Ç»¤µ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¼ê¤òÁá¤¯Æ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤¯Æ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ëà»¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¤¤µ¤¬º¸±¦¤Ç°ã¤¦¾ì¹ç¤â¡¢ºï¤ê¤¿¤¤ÉôÊ¬¤ò¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬¾¯ÎÌÉÕ¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¤ÇÍ¥¤·¤¯Íî¤È¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¢¡Ë
¡¡ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¡Ê49¡Ë¤¬¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤¥á¥¤¥¯¤Îº¤¤Ã¤¿¡¦¼ºÇÔ¤ò²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥á¥¤¥¯¥³¥¹¥á°Ê³°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î
¡ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÉÕ¤ÌÊËÀ
¢ ÌÊËÀ¡ÊÄÌ¾ï¤Î´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¡Ë
£ »È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ
¤ ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬¾¯ÎÌÉÕ¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ
¥ ¥Þ¥¹¥«¥é¥³¡¼¥à¡Ê¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ç¤â²Ä¡Ë
¦ ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÈÆ±·Ï¿§¤ÎÄù¤á¿§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦
¢¡¡Ê1¡Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿
¡¡¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬°ìÅÙ¤Ï¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¦¾ì½ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÍýÁÛ¤Ï¡¢°ìÅÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍî¤È¤·¤ÆÉÁ¤Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¡ã²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¡ä
¡¡¼ç¤Ë¡¢²¼µ¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¼ºÇÔ¤òÁÛÄê¤·¡¢¥±¡¼¥¹¤òÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ Âç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤¹¤Ê¤É¼ºÇÔ¤¬Âç¤¤¤¤È¤
¡¡Âç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¼ºÇÔ¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±·é¤¯Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´é¤òÀö¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÉÕ¤ÌÊËÀ¤ÇÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¤±Íî¤È¤·¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤âÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿ÉÁ¤Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·Ä¾¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢UV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë²¼ÃÏ¤ä¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ù¡¼¥¹¤òÅÉ¤Ã¤ÆOK¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢ ¾®¹ï¤ß¤Ë¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤
¡¡¾®¹ï¤ß¤Ë¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬´¥¤¯Á°¤ËÄÌ¾ï¤Î´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÎÌÊËÀ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¡Ë¤½¤Î¸å¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÈÆ±·Ï¿§¤ÎÄù¤á¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£¡Ë
¢¡¡Ê2¡Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤¬¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï±ÕÎÌ¤ò¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤«¤éÅÉ¤ë¤È¡¢¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¡ä
¡¡¥Þ¥¹¥«¥é¤òÁ´ÉôÍî¤È¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥¹¥«¥é¥³¡¼¥à¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤È¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¥À¥Þ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¡Ë¤³¤Î¤È¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡¢¶¯¤¤ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢¡¡Ê3¡Ë¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ï¤ß½Ð¤¿
¡¡¥ê¥Ã¥×¤òÄ¾ÅÉ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¡ä
¡¡Ã¸¤¤¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ê¤é¡¢ÌÊËÀ¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò·Ú¤¯¿¡¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬¾¯ÎÌÉÕÃå¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç»¤¤¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÉÕ¤ÌÊËÀ¤ÇÍ¥¤·¤¯¿¡¤¤¡Ê¢¡Ë¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬¾¯ÎÌÉÕÃå¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÄ´À°¡£¡Ê£¡ËÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡Ê4¡Ë¥Á¡¼¥¯¤òÅÉ¤ê¤¹¤®¤¿¡¢º¸±¦¤ÇÇ»¤µ¤äÂç¤¤µ¤¬°ã¤¦
¡¡¹²¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¼ºÇÔ¤¬¡¢¥Á¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¤Ç»¤¯ÅÉ¤ê¤¹¤®¤ë¡¢º¸±¦¤ÇÇ»¤µ¤äÂç¤¤µ¤¬°ã¤¦¤Ê¤É¡£¤³¤Î¤È¤Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ø¤Ç¥´¥·¥´¥·»¤¤Ã¤ÆÍî¤È¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£È©¤ËËà»¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ã²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¡ä
¡¡¥Á¡¼¥¯¤òÇ»¤¯ÅÉ¤ê¤¹¤®¤¿¤È¤¤äÊÒÊý¤¬¾¯¤·Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬¾¯ÎÌÉÕ¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¤ÇÍ¥¤·¤¯Ç»¤µ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¼ê¤òÁá¤¯Æ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤¯Æ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ëà»¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¤¤µ¤¬º¸±¦¤Ç°ã¤¦¾ì¹ç¤â¡¢ºï¤ê¤¿¤¤ÉôÊ¬¤ò¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬¾¯ÎÌÉÕ¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¤ÇÍ¥¤·¤¯Íî¤È¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¢¡Ë