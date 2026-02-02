櫻坂46が3月11日にリリースする14thシングル『The growing up train』の、新ビジュアルが公開。また、今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開された。

今作は、二期生 藤吉夏鈴が、シングル表題曲としては6thシングル『Start over!』以来、約2年9カ月振りにセンターを務める。また、昨年加入した新メンバー四期生から浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3名が初めて選抜メンバー入りを果たし、計16名のフォーメーションとなった。

レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京系）内のインタビューで藤吉は、「四期生の子たちも今回から選抜に入ってくれているので、私も先輩として背中を見せていきたい。メンバーみんなで良いシングルを作れるように頑張っていきます。」と語っている。

新ビジュアルは、黒を基調とするモードな衣装を身にまとったメンバーが力強い立ち姿を見せるものに。クリエイティブの真意は続報にて明かされる。

（文＝リアルサウンド編集部）