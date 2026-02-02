バイドゥ（東京都港区）が提供する、着せ替え顔文字キーボードアプリ「Simeji」が、「Z世代が選ぶ！！『金髪が似合う有名人TOP10』」を発表しました。ランキングは、2026年1月16〜20日にかけて、15〜28歳のSimejiユーザーの男女1618人を対象に、アプリ上でアンケートを行い、制作されています。

【1〜10位】意外な人もランクイン？ 「金髪」が似合う有名人ランキング結果を見る！

3位は人気グループ「M！LK」の佐野勇斗さんでした。2025年12月期に放送された連続ドラマ「ESCAPE〜それは誘拐のはずだった〜」（日本テレビ系）で、金髪姿を披露。投票者からも「役がマッチしすぎてかっこよかった」「黒髪より金髪のほうがさらにイケメンだった」という声が寄せられたとのことです。

2位は人気グループ「Number_i」の平野紫耀さんでした。投票した人から「金髪と言ったらこの人」「金髪のイメージが強い」「金髪をよくしている印象がある」など、平野さんに対する金髪のイメージを持つ人が多かったといい、「ハイトーンの金髪ブリーチが似合っていた」「肌の透明感が引き立つ」「目鼻立ちがはっきりしているから明るい髪色が映える」といった感想も見られたとのことです。

1位はタレントの手越祐也さんでした。「金髪といえば手越くん」「金髪姿しか見たことがない」「常に金髪のイメージがある」など、金髪の印象が強いというコメントが集まったということです。さらに、「華やかな雰囲気が似合うだけじゃなく王子様にもなってしまう」「王子系と華やか系のイメージ」といった意見もあったとのことです。

