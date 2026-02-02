「that makes two of us」の意味は？直訳してもわからない！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「私もそう思います」「私も同じ意見です」でした！

同じ意見を抱いていたり、共通の問題を抱えていたりといった場面で使えます。

「Me, too.」や「I think so, too.」もほぼ同じ意味ですよ。

A：「I have not a clue!」

（全く手掛かりがつかめない）

B：「That makes two of us.」

（私もです）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。