Bialystocks、ドラマ『ラムネモンキー』主題歌 「Everyday」を配信リリース
Bialystocksが、新曲「Everyday」を2026年2月12日に配信リリースすることを発表した。
「Everyday」は、2026年1月期・フジテレビ系水曜22:00放送の連続ドラマ『ラムネモンキー』の主題歌として書き下ろされた楽曲であり、あわせてBialystocksは同ドラマの劇伴音楽も手掛けている。
本作は、旋律が折り重なることで繰り返される日常の風景に多層的な奥行きを与えるような楽曲。すでにドラマ『ラムネモンキー』楽曲の一部が公開されており、改めてリリース決定となった。
なお、Bialystocksは2026年7月15日に自身初となる日本武道館公演を開催予定。現在、オフィシャル1次先行受付が実施されており、2月2日23:59までの受付となっている。
配信シングル「Everyday」
2026年2月12日(水)リリース
Pre-add/Pre-save https://bialystocks.lnk.to/Everyday
▼タイアップ情報
●タイトル
『ラムネモンキー』
●放送日時
2026年1月14日（水）スタート ※初回15分拡大
毎週（水） 22:00〜22:54
●キャスト
反町隆史 大森南朋 津田健次郎 / 木竜麻生 福本莉子 濱尾ノリタカ / 大角英夫 青木奏 内田煌音 他
●原作
古沢良太『ラムネモンキー1988』（note刊）
●脚本
古沢良太
●主題歌
Bialystocks『Everyday』
●音楽
Bialystocks
●プロデュース
成河広明
（過去ドラマ作品：『コンフィデンスマンJP』シリーズ、『リーガルハイ』シリーズ、『全領域異常解決室』シリーズ、『謎解きはディナーのあとで』シリーズ、『ストロベリーナイト』シリーズなど）
●プロデューサー
栗原彩乃
（過去ドラマ作品：『愛の、がっこう。』、『ブルーモーメント』、『最寄りのユートピア』など）
古郡真也
（過去ドラマ作品：『コンフィデンスマンJP』シリーズ、『ほんとにあった怖い話』シリーズ、『ガリレオ』シリーズなど）
●演出
森脇智延
（過去ドラマ作品：『ほんとにあった怖い話』シリーズ、『波うららかに、めおと日和』、『イチケイのカラス』など）
●制作協力
FILM
●制作著作
フジテレビ
●配信情報
2026年1月14日（水）フジテレビ放送終了後、
TVer ・FOD より国内配信（FODでは２話以降先行配信）
Netflix より世界配信
●関連リンク
・ハッシュタグ：#ラムネモンキー
・公式HP：https://www.fujitv.co.jp/ramunemonkey88/
・公式X：https://x.com/ramunemonkey88
・公式Instagram：https://www.instagram.com/ramunemonkey88/
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ramunemonkey88
＜Bialystocks 単独公演 於:日本武道館＞
2026年7月15日(木)
東京・日本武道館
開場 17:30 / 開演18:30
チケット情報
座席/ 料金：指定席 9,500円(税込)
オフィシャル1次先行：2026年1月9日(金)21:00 〜 2026年2月2日(月)23:59
受付URL：https://eplus.jp/bialystocks/
特設サイト：https://bialystocks.com/budokan/
関連リンク
◆Bialystocks オフィシャルサイト
◆Bialystocks オフィシャルX
◆Bialystocks オフィシャルInstagram
◆Bialystocks オフィシャルYouTubeチャンネル