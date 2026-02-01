配信シングル「Everyday」

2026年2月12日(水)リリース

Pre-add/Pre-save https://bialystocks.lnk.to/Everyday

▼タイアップ情報

●タイトル

『ラムネモンキー』

●放送日時

2026年1月14日（水）スタート ※初回15分拡大

毎週（水） 22:00〜22:54

●キャスト

反町隆史 大森南朋 津田健次郎 / 木竜麻生 福本莉子 濱尾ノリタカ / 大角英夫 青木奏 内田煌音 他

●原作

古沢良太『ラムネモンキー1988』（note刊）

●脚本

古沢良太

●主題歌

Bialystocks『Everyday』

●音楽

Bialystocks

●プロデュース

成河広明

（過去ドラマ作品：『コンフィデンスマンJP』シリーズ、『リーガルハイ』シリーズ、『全領域異常解決室』シリーズ、『謎解きはディナーのあとで』シリーズ、『ストロベリーナイト』シリーズなど）

●プロデューサー

栗原彩乃

（過去ドラマ作品：『愛の、がっこう。』、『ブルーモーメント』、『最寄りのユートピア』など）

古郡真也

（過去ドラマ作品：『コンフィデンスマンJP』シリーズ、『ほんとにあった怖い話』シリーズ、『ガリレオ』シリーズなど）

●演出

森脇智延

（過去ドラマ作品：『ほんとにあった怖い話』シリーズ、『波うららかに、めおと日和』、『イチケイのカラス』など）

●制作協力

FILM

●制作著作

フジテレビ

●配信情報

2026年1月14日（水）フジテレビ放送終了後、

TVer ・FOD より国内配信（FODでは２話以降先行配信）

Netflix より世界配信

●関連リンク

・ハッシュタグ：#ラムネモンキー

・公式HP：https://www.fujitv.co.jp/ramunemonkey88/

・公式X：https://x.com/ramunemonkey88

・公式Instagram：https://www.instagram.com/ramunemonkey88/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ramunemonkey88