IT系OL YouTuberのネコさや氏が、「楽天モバイル vs WiMAX！1年以上使ってわかった本当のメリットと致命的なデメリット！」と題した動画を公開した。楽天モバイルとUQ WiMAXのモバイルWi-Fiルーターを1年以上同時に使用した経験から、それぞれの長所と短所を徹底比較している。



動画ではまず、5つのメリットを比較検証している。料金面では楽天モバイルに軍配が上がる。データ使用量に応じた段階制プランで、無制限でも月額2,980円（税別）と安価だ。さらに、端末代がキャンペーンで1円になる点も大きな魅力である。



一方、UQ WiMAXは「速度が速く安定している」ことと「繋がりやすい」点が強みだとネコさや氏は指摘する。WiMAXの端末はWi-Fi 6や5Gに対応し、最大下り速度3.5Gbpsと高性能。対する楽天モバイルはWi-Fi 4と4Gのみの対応で、最大下り150Mbpsとスペックに差がある。同氏が実施した速度測定でも、WiMAXは楽天モバイルの約3倍の速度を記録した。旅行先などでもWiMAXは安定して接続できた場面が多かったという。



しかし、両者には致命的なデメリットも存在する。楽天モバイルの最大の欠点は「バッテリーの減りが早い」ことだ。スペック上の連続通信時間は約10時間だが、ネコさや氏の実感では「ほとんど通信していなくても1日持たないことが多い」と語る。外出先で5時間程度でバッテリーが切れることもあり、これが致命的な欠点だと指摘した。



対するUQ WiMAXのデメリットは「設定変更を忘れやすい」点だ。5GHz帯のWi-Fiは法律上、屋外での利用が制限されている周波数帯が含まれるため、利用場所に応じて「屋内モード」と「屋外モード」を切り替える必要がある。この手動での切り替えが手間で忘れやすく、電波法違反のリスクも伴う点が懸念されるという。



結論として、ネコさや氏は「速度はほどほどで、料金の安さを重視するなら楽天モバイル」「通信の安定性や端末性能を重視するならWiMAX」とまとめた。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身の利用スタイルに合わせて選ぶことが重要である。