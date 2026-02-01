「（2025年）8月に結婚したのよ。で、（ロケの）4日前に子ども、生まれました」

お笑いタレントのケンドーコバヤシが、1月31日にCSで放送された『ケンドーコバヤシの重大発表!』（フジテレビONE）で、冒頭の衝撃ニュースを発表。同番組に出演していたお笑いコンビ・野性爆弾のくっきー!や番組スタッフを驚かせた。

「くっきー!さんもスタッフも、ケンコバさんから『重大発表がある』とだけ告げられ、詳細については聞かされていなかったそうです。

その状態で、番組ロケ地であるタイに到着したところ、番組の最後にケンコバさんから、一般女性と結婚して、1月に第1子となる長男が誕生したことを報告されました。

ケンコバさんは『ほんまにごめん。ここまで呼びだして』と謝り、くっきー!さんも『8月に……けっこう前やな、ほんで。めちゃめちゃ前に結婚してますやん』と苦笑していました」（芸能担当記者）

だが、この電撃発表を知って「やっぱり」と納得するファンも多かったようだ。

「ケンコバさんは15年ほど前から、正月はお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀さんらと旅行することが恒例となっていて、2025年1月にはタイヘ行っています。

2026年の旅行について、日村さんはラジオ番組『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオほか）の1月9日の放送で『ニューヨークとハワイに行ってきました』と報告していますが、同行したのが『男3人』と言うだけで、ケンコバさんの名前は出てきませんでした。

ファンの間では、今回の旅行にケンコバさんがいなかったことを疑問に思う声もあがっていたのですが、この正月旅行と奥様の出産時期がちょうど重なっていたようですケンコバさんはおそらく、奥様のそばにいたのでしょう」（同前）

Xにも

《日村さんの正月旅行にケンコバさんいないなぁと思ってたけど、臨月だっからいなかったのか!》

《ケンコバさん結婚とお子さん産まれたの!?って驚いたあと、そりゃ日村さんと正月旅行してる場合じゃないかーと思った》

などの声がポストされていた。

吉本興業が運営するサイト「FANY Magazine」では《結婚相手の方に関しましては 一般女性ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます》とコメントしたケンコバ。かつて、テレビ番組で「（自動車の）ハンドルも『遊び』が大事。遊んでない男の人って危険。だけど彼女と交際中にはプロ（風俗店）とは遊ばない。エチケット」とコメントしていたことから、意外にも“家庭一筋”になる可能性もありそうだ。