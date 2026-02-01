ファミリーマート（東京都港区）が、新商品「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」を1月27日に発売を開始。同商品を対象に、AI搭載味覚センサー「レオ」を用いた味覚分析を発表しました。

【衝撃！】新商品「オムライス」と相性度が高いドリンクは…結果にビックリ！！

ファミリーマートでは、卵を使った弁当4種類を展開するキャンペーン「絶品登場！ふわっとろ〜たまご弁当」を実施中。新商品はバターが香るケチャップライスにとろとろ食感の卵をのせ、濃厚なデミグラスソースをかけた一品。同キャンペーンでは、餃子専門店「大阪王将」監修の「ふわっとたまごの天津炒飯」、東京・原宿のカレー＆バー「MOKUBAZA（モクバザ）」が監修した「とろ〜っと卵黄ソースとチーズソースのキーマカレー」、「とろ〜りチーズと卵黄ソースのトマトハンバーグ弁当」もラインアップされています。

味覚センサーのレオは、人が味を認識する際の基本となる「甘味」「旨味（うまみ）」「塩味」「酸味」「苦味」の5つの味覚を数値化し、それぞれのバランスに加え、味わいの持続性や後味の残り方を総合的に可視化できるシステムです。

新商品をレオで分析したところ、口に入れた瞬間の「先味」では、「旨味」と「塩味」が高く、次いで「甘味」と「酸味」が感じられる味わいで、旨味が際立つよう設計されていることが可視化されました。飲食後に口の中に残る味や感覚を指す「後味」も分析すると、「旨味」と「塩味」が高く、次いで「苦味」と「酸味」が感じられるという結果に。食べ進めてもおいしさが持続しやすい傾向を確認できたということです。

弁当には、どのようなドリンクを合わせた方がよいのかも気になるところ。そこで、今回、同社は、プライベートブランド「ファミマル」で展開する「果汁100％みかん＆オレンジ」「茶流彩彩 玄米茶」「のむヨーグルト プレーン」「スーパーサイダーファイバー」「カフェラテ砂糖不使用」の全く味わいの異なる5商品を対象に相性分析も実施。

「スーパーサイダーファイバー」が96.7％と最も高く、続いて96.6％の「果汁100％みかん＆オレンジ」、95.1％の「のむヨーグルト プレーン」、94.7％の「茶流彩彩 玄米茶」、94.2％の「カフェラテ砂糖不使用」という順番でした。

普段、弁当には「お茶か水」と信じて疑わないオトナンサー編集部のスタッフが、実際に「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」と「スーパーサイダーファイバー」をペアリングして試食したところ、オムライスの甘みと旨味に、「スーパーサイダーファイバー」の甘みと酸味が、バランス良く調和しながらも甘みと旨味を長引かせ、味わいを引き締めていることにビックリ！ 最も相性度が低かった「カフェラテ砂糖不使用」も合わせて食べてみたところ、「カフェラテ砂糖不使用」の苦味と酸味が加わった味わいでした。

習慣通りの茶に近い、「茶流彩彩 玄米茶」でも試してみたところ、苦味で口の中をリフレッシュできるものの、オムライスの甘味と旨味を増幅させているような味わいを感じられませんでした。

あくまで、個人的な感想ではありますが、新商品には、AIの分析通り、「スーパーサイダーファイバー」が合っているような気がしました。

レオの分析結果が気になった人は、一度、5種類の中から選んだドリンクとペアリングを楽しんでみるのは、いかがでしょうか。