この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年2月～金利改善】auじぶん銀行のメリットデメリット・お得な使い方を完全解説！（プレミアムステージ攻略方法・年間5,160ポイントもらう方法）【PR】」と題した動画を公開。動画では、2026年2月からの金利改善を踏まえ、auじぶん銀行が「高金利」「資金移動の利便性」「高ポイント還元」の三拍子を兼ね備えた「最強の銀行」になり得ると解説している。



まず、金利面では、2026年2月1日からベースの普通預金金利が年0.31%に引き上げられる。さらに、ランク制度「じぶんプラス」で最上位の「プレミアムステージ」を達成すると、合計で年率0.65%という業界トップクラスの高金利が適用される。他の高金利銀行では月額料金が必要だったり、高金利の対象となる預金額に上限があったりするが、auじぶん銀行は無料で利用でき、預金額の上限なく高金利が適用される点が大きなメリットだ。



資金移動の利便性とポイント還元の仕組みも特徴的だ。「プレミアムステージ」の達成により、ATM出金手数料と他行あて振込手数料がそれぞれ最大月15回まで無料になる。また、「入金」「口座振替」「キャッシュレス決済」といった日常的な取引で毎月Pontaポイントが貯まる。「定額自動入金サービス」「au PAYカードの引き落とし設定」「PayPayへのチャージ」などを組み合わせることで、「簡単に毎月180ポイント、年間で2,160ポイント」を獲得できるという。さらに、3か月に一度の「積立投資」の条件を満たすことで、年間合計5,160ポイントの獲得も可能だと解説した。



これらの特典の鍵となる「プレミアムステージ」の達成は、一見複雑に見えるが、攻略可能だという。スタンプを5個集める必要があり、そのうち「入金」「口座振替」「資産運用（auマネーコネクト設定）」の3つは、一度設定すれば毎月自動で条件を達成できる。残りの2つは、「キャッシュレス決済（PayPayチャージ）」と「残高（総資産50万円以上）」で達成することが現実的だとし、具体的な手順を紹介した。



auじぶん銀行は、高金利、資金移動の利便性、高ポイント還元という3つのメリットを兼ね備えたオールマイティな銀行だ。デメリットとして初期設定の多さや条件の複雑さが挙げられるが、一度設定してしまえば、多くの特典を自動的に享受できる「最強の銀行」となり得るだろう。