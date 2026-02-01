ハイハイする赤ちゃんに『おいでおいで～！』と声をかけるママ。すると小気味よく駆け寄ってきたのは…？まさかのオチがSNSで反響を集めています。話題の投稿には「良いコンビすぎる」「おいでって言ったもんなぁｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ハイハイをする赤ちゃんに『おいでおいで』と声をかけた結果】

ハイハイする赤ちゃんに「おいで～！」

TikTokアカウント「kankaachan」に投稿されたのは、ポメラニアンとビションフリーゼのMIX犬「小太郎」くんと赤ちゃんが繰り出すコントのような一コマ。

ハイハイをする赤ちゃんに『おいでおいで～！』と声をかけるママ。呼びかけに応じるように赤ちゃんも笑顔でママの方へ進んでいたといいます。思わずニンマリしてしまう微笑ましい日常ですが、この後、ママもビックリのあることが起こったそうです…！

ワンコがまっしぐら！

廊下の奥からチャッチャッ…と小気味いい音を響かせながら小太郎くんが姿を現したそう。どうやらママの『おいで』に反応し急いでやってきた模様。「なに？呼んだ？」とばかりにママに向かってまっしぐら…！

これにはママも大爆笑です。あっという間に追い越された赤ちゃんも心なしか呆然としていたそう。これぞ忠犬な小太郎くんとあっけにとられた赤ちゃんとのコントのような寸劇には、爆笑する人が続出したのでした。

面白すぎるこちらの投稿には「おいで言うたもんなぁｗ」「めちゃくちゃ可愛いモフモフ出てきた♡」「良いコンビ」といったコメントが寄せられています。

仲良しコンビの日常

まさに仲良しコンビの小太郎くんと赤ちゃんですが、この日は脱衣所でコソコソといたずらをしていた模様。ママが駆け付けるとあちこち物が散らばる中で、楽しそうなふたりの姿が…！

後ろからこっそり近寄るママに先に気づいたのは小太郎くん。その瞬間、『ヤバ…！』と人間に例えるなら顔面蒼白といった表情に、ママも笑いをこらえることができなかったそう。取り繕うようにふたり歩幅を合わせてママにすり寄る光景は、まさにコンビという表現がぴったりです。

ふたりでママの目を盗んでイタズラをするなんて、ちょっぴり困ったものですがついつい見逃してしまいそうですね…！？

小太郎くんと赤ちゃんコンビをもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「kankaachan」を要チェックです♪

