プレミアリーグ 25/26の第24節 チェルシーとウェストハムの試合が、2月1日02:30にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはリアム・デラップ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、コール・パーマー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、パブロ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ウェストハムのアーロン・ワンビサカ（DF）のアシストからジャロッド・ボーウェン（FW）がゴールを決めてウェストハムが先制。

26分、チェルシーが選手交代を行う。ジェイミー・バイノーギッテンス（FW）に代わりペドロ・ネト（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

36分ウェストハムが追加点。アーロン・ワンビサカ（DF）のアシストからクライセンチオ・サマービル（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とウェストハムがリードしてハーフタイムを迎えた。

チェルシーは後半の頭から3人が交代。ブノワ・バディアシル（DF）、ヨレル・ハト（DF）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）に代わりウェスレー・フォファナ（DF）、マルク・ククレジャ（DF）、ジョアン・ペドロ（FW）がピッチに入る。

57分、チェルシーのウェスレー・フォファナ（DF）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

66分、ウェストハムが選手交代を行う。パブロ（FW）からマックス・キルマン（DF）に交代した。

70分チェルシーが同点に追いつく。マルク・ククレジャ（DF）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

76分、ウェストハムが選手交代を行う。バレンティン・カステジャーノス（FW）からカラム・ウィルソン（FW）に交代した。

81分、ウェストハムは同時に2人を交代。ジャロッド・ボーウェン（FW）、エルハッジ・ディウフ（DF）に代わりアダマ・トラオレ（FW）、オリバー・スカールズ（MF）がピッチに入る。

81分、チェルシーが選手交代を行う。マロ・ギュスト（DF）からリース・ジェームズ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+2分チェルシーが逆転。ジョアン・ペドロ（FW）のアシストからエンソ・フェルナンデス（MF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

90+11分にウェストハムのジャンクレール・トディボ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

以降は試合は動かず、チェルシーが3-2で勝利した。

なお、チェルシーは85分にモイセス・カイセド（MF）、90+3分にエンソ・フェルナンデス（MF）、90+8分にジョアン・ペドロ（FW）に、またウェストハムは90+4分にオリバー・スカールズ（MF）、90+8分にアダマ・トラオレ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-01 04:40:17 更新