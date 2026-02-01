動物愛護を応援！インターリンク「猫耳イラストコンテスト」

ドメイン「.moe」を運営するインターリンクは、第18代目にゃこ式部を決める「猫耳イラストコンテスト」の投票受付を2026年1月30日より開始しました。

このコンテストは、応募作品1点につき100円、投票1票につき10円が動物愛護活動団体「大阪さくらねこの会」へ寄付される、社会貢献活動の一環です。

投票者には抽選で「オタク給付金」10万円などの豪華賞品が当たるチャンスもあります。

インターリンク「猫耳イラストコンテスト」

投票サイト：https://www.575.moe/

投票期間：2026年1月30日(金)〜2月25日(水)

結果発表：2026年3月13日(金)

「にゃこ式部」とは、インターリンクが2004年より毎年開催している「オタク川柳」の公式キャラクターです。

第18代目となる今回は「イラスト部門」と「AI部門」の2部門を設け、最終選考を通過した20名の中から一般投票によってグランプリが決定します。

応募総数は前回の204作品を大きく上回る487作品にのぼりました。

なお、「リアルタイム集計」は、投票終了1週間前となる2月18日(水)以降は見ることができなくなります。

第18代目にゃこ式部の応募条件は、「猫耳をさくらみみにする」こと。

この条件は、不妊手術済みの地域猫の印である「さくらみみ」を多くの人に知ってもらいたいという想いから設定されました。

さくらみみとは

「さくらみみ」は、管理と見守りをされている「地域猫」の目印です。

屋外の過酷な環境で暮らす猫たちを増やさないために行われた不妊手術済みの印として、耳先がさくらの花びらの形にカットされています。

この印が無いと、何度も捕獲されて麻酔をかけられるリスクが生じてしまいます。

動物愛護団体への寄付

このコンテストでは、応募作品1点につき100円、さらに投票1票につき10円が「大阪さくらねこの会」へ寄付されます（上限10万円）。

応募総数は487点だったため、現段階で48,700円の寄付が確定しています。

「大阪さくらねこの会」は、主に大阪府内で飼い主のいない猫の殺処分を減らすためにTNR活動や保護猫の里親探しを行うボランティア団体です。

イラスト部門

グランプリ受賞者には賞金10万円が贈られます。

また、2位から10位の入賞者にも各1万円の賞金が授与されます。

AI部門

グランプリ受賞者には賞金5万円が贈られます。

2位から10位の入賞者には各5,000円の賞金が授与されます。

投票者向けプレゼント

投票した方の中から抽選で、豪華賞品がプレゼントされます。

A賞：オタク給付金 10万円（1名）

B賞：オタク給付金 1万円（5名）

C賞：オタク給付金 5000円(ギフト券)（15名）

D賞：オタク米(魚沼産、1kg)（20名）

お気に入りの作品に投票しながら、動物愛護活動にも貢献できるユニークなコンテストです。

結果発表は2026年3月13日(金)にプレスリリースや公式サイトなどで発表されます。

インターリンク「猫耳イラストコンテスト」の紹介でした。

FAQ

Q: 投票期間はいつまでですか？

A: 投票期間は2026年1月30日(金)〜2月25日(水)です。

Q: 寄付はどのように行われますか？

A: 応募作品1点につき100円、投票1票につき10円が「大阪さくらねこの会」へ寄付されます（上限10万円）。

Q: どんな賞品がもらえますか？

A: 抽選でオタク給付金(10万円)やオタク米(魚沼産、1kg)等の豪華賞品が当たります。

