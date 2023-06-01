EXILE¤ÎAKIRA¤ÈTAKAHIRO¡¡ÁÔÀä²¥¤ê¹ç¤¤¤Î²áµî¡Ö³¬ÃÊ¤ò¥´¥í¥´¥í¥´¥í¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Å£Ø£É£Ì£Å¡×¤Î£Á£Ë£É£Ò£Á¤¬£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¤È²¥¤ê¹ç¤¤¤Î¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Á£Ë£É£Ò£Á¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ£Å£Ø£É£Ì£Å¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡££Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È£³¿Í¤Ç¡Ê¿©»ö¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÁ´Á³Ãç°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È²¥¤ê¹ç¤¤¤Î¥±¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ªÅ¹¤¬£³³¬¤Ë¤¢¤ê¡Ö³¬ÃÊ¤ò¥´¥í¥´¥í¥´¥í¥´¥í¤Ã¤Æ£²¿Í¤Ç¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÍî¤Á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È£²³¬¤Î¿ýÁñ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥¿¤¿¤Á¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡¡¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¡¢²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿£²¿Í¤Ï¥Ï¥°¤·¤ÆÃçÄ¾¤ê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡¡£±²ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È£Á£Ë£É£Ò£Á¤Ï¡Ö£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ËÁø¤¤²ÃÆ£¤«¤é¤â¡ÖÂ¾¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£