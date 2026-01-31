この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

2025大阪・関西万博オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店（大阪市北区、堂島アバンザ3階・ジュンク堂書店大阪本店内）が1月31日、リニューアルオープンした。

同店は、万博閉幕後の2025年10月24日にオープン。今回のリニューアルでは、売り場面積を約2倍に拡大した。万博会場内のオフィシャルストアで人気を集めた「ぬいぐるみタワー」を模したディスプレイが新たに登場したほか、オフィシャルストア初となる常設ミュージアム「ミャクミャクふれあい広場」を店内に新設した。面積は165.52平方メートル。

「ミャクミャクふれあい広場」には、展示エリアやフォトスポット、メッセージボード、デジタルサイネージを設置。不定期でミャクミャクとのグリーティング撮影イベントも開催予定という。

31日の開店前に行われたメディア内覧会にはミャクミャクが登場し、撮影に応じた。開店前から多くの人が列を作り、開店後はにぎわいを見せた。先頭付近では、ほとんどの来店客が「黒ミャクミャクぬいぐるみ」を購入していた。

