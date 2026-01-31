エールディヴィジ 25/26の第21節 NACブレダとトウェンテの試合が、1月31日04:00にラト・フェルレフ・スタディオンにて行われた。

NACブレダはモウサ・ソマノ（FW）、シャルルアンドレアス・ブリム（FW）、カマル・ソワ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはリッキー・ファンボルフスビンケル（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、トーマス・ファンデンベルト（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。トウェンテのダーン・ロッツ（FW）のアシストからマツ・ロツ（DF）がゴールを決めてトウェンテが先制。

ここで前半が終了。0-1とトウェンテがリードしてハーフタイムを迎えた。

NACブレダは後半の頭から選手交代。リオ・ヒレン（DF）からユホ・タルビティエ（FW）に交代した。

51分トウェンテが追加点。ソンドレ・オージャセテル（MF）のアシストからリッキー・ファンボルフスビンケル（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

53分、NACブレダが選手交代を行う。ボイ・ケンパー（DF）からヤイデン・カンデラリア（DF）に交代した。

57分、トウェンテが選手交代を行う。ラミズ・ゼルーキ（MF）からマティアス・ジョロ（MF）に交代した。

61分、NACブレダのユホ・タルビティエ（FW）のアシストからシャルルアンドレアス・ブリム（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

67分、NACブレダは同時に2人を交代。ルイス・ホルトビー（MF）、チェリオン・バレリウス（DF）に代わりアンドレ・アユー（MF）、ボイド・ルカッセン（DF）がピッチに入る。

68分、トウェンテは同時に2人を交代。アルノ・ベルスフーレン（MF）、ソンドレ・オージャセテル（MF）に代わりクリスティアン・フリンソン（MF）、マルコ・ピアツァ（FW）がピッチに入る。

77分、トウェンテは同時に2人を交代。ダーン・ロッツ（FW）、トーマス・ファンデンベルト（MF）に代わりサム・ラマース（FW）、マックス・ブランズ（MF）がピッチに入る。

83分、NACブレダが選手交代を行う。マックス・バラール（MF）からクリント・レーマンス（MF）に交代した。

後半終了間際の87分NACブレダが同点に追いつく。モウサ・ソマノ（FW）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、NACブレダは10分にルイス・ホルトビー（MF）に、またトウェンテは9分にダーン・ロッツ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-31 06:10:26 更新