PS4、システムアプデ「バージョン13.04」配信。発売から約12年目でもしっかりサポート
【PS4：バージョン13.04】 1月28日 配信
□「PS4システムソフトウェアアップデートの機能」
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 4のシステムソフトウェアのアップデートファイル「バージョン13.04」を1月28日に配信した。
今回のアップデートは、「システムソフトウェアのセキュリティー修正」を行なうもの。前回のアップデートファイル「バージョン13.02」が2025年10月1日に、前々回の「バージョン13.00」が2025年9月17日にそれぞれ配信されており、PS4発売（2014年2月22日）から約12年経過しているにも関わらず継続的にサポートが行なわれている。
また、当該アップデート配信を告知するポストに対しては、現役でPS4を使用しているユーザーたちから「まだ使ってます」「ありがたい」など肯定的なコメントが寄せられている。
なお、本体のハード面でのアフターサポートに関しては既に終了している。
本日よりPS4®システムソフトウェア バージョン13.04のアップデートを開始しています✨- Ask PlayStation JP (@AskPS_JP) January 28, 2026
