【PS4：バージョン13.04】 1月28日 配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 4のシステムソフトウェアのアップデートファイル「バージョン13.04」を1月28日に配信した。

今回のアップデートは、「システムソフトウェアのセキュリティー修正」を行なうもの。前回のアップデートファイル「バージョン13.02」が2025年10月1日に、前々回の「バージョン13.00」が2025年9月17日にそれぞれ配信されており、PS4発売（2014年2月22日）から約12年経過しているにも関わらず継続的にサポートが行なわれている。

また、当該アップデート配信を告知するポストに対しては、現役でPS4を使用しているユーザーたちから「まだ使ってます」「ありがたい」など肯定的なコメントが寄せられている。

なお、本体のハード面でのアフターサポートに関しては既に終了している。

