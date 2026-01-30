株式会社ハシモトは2026年1月28日、ランドセルブランド「フィットちゃん」の2027年度入学向け新作モデル第2弾を公開した。2026年2月5日より販売を開始する。

新色としてキャンディピンク、かわいらしいデザインのクロ、ロイヤルブルーを追加し、カラー選択の幅を広げた。

さらに、桜と和柄をモチーフにした「はなえみ」、取り外し可能な立体リボンを装備した「シェルール」、2026年度人気モデル「ミオコフレ」の新色展開など、複数の新シリーズを投入する。シェルールには別売りの着せ替えリボン（2,700円）を用意し、その日の気分に応じた付け替えが可能だという。

クラシカルなデザインのモデルも拡充し、新シリーズ「イロトリオ」やトラッドスタイルの「イートンクラブ」に新色チャコールグレーを追加。また、ミスタードーナツとのコラボランドセルには「オールドファッション」「ダブルチョコレート」が新登場する。

全モデルに肩ベルトを25度立ち上げる「フィットちゃん背カン」を搭載し、背中との接触面積を10%増加させることで肩への負担を約50%軽減するとしている。分厚いクッション材を採用した「楽ッション」肩ベルトや、100m先でも車のライトに反射する「安ピカッ」機能を装備するモデルも展開。

個性を大切にしたいランドセル選び

2027年度モデルは、ロイヤルブルーのかわいいデザインやクロのリボンモデルなど、性別にとらわれない選択肢の拡充は、子どもの好みや感性に応えるラインアップと言えるだろう。着せ替えリボン対応により、入学当初はリボン付き、高学年になればシンプルに使い分けられる柔軟性も特徴だ。

メーカーによれば、フィットちゃん背カンと楽ッション肩ベルトの組み合わせにより、従来モデルと比較して体感重量が軽減されるほか、100m先でも反射する安ピカッ機能は、冬場の下校時や雨天時の視認性を高めるとされ、安心ポイントとなるだろう。

