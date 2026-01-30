100均で1000円…悩んだけど大正解！「もうホムセン行けないわ！」高クオリティな調理器具

理想的で手に取りやすいフライパンはないかと探していたら、なんとダイソーで良い商品を発見しました！ふっ素樹脂加工が施された、大きめサイズのフライパン。少ない油で調理できて、焦げ付きにくいのが嬉しいです。さらに100均では希少なIH対応と高クオリティ！1,000円なので悩みましたが、買って大正解でした♡

商品情報

商品名：IH対応マーブル風コーティングフライパン26cm

価格：￥1,100（税込）

サイズ（約）：直径26cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4545244277338

扱いやすくてサイズも良い！ダイソーのIH対応フライパンが優秀

毎日のごはん作りで、フライパンの出番って本当に多いですよね。サイズに余裕があり、扱いやすく、さらにIHにも対応しているタイプとなると、どうしても値が張ります…。理想的で手に取りやすいフライパンはないものかと探していたところ、なんとダイソーに良い商品がありました！

今回ご紹介するのは、こちらの『IH対応マーブル風コーティングフライパン26cm』。サイズが直径約26cmの、ダイソーの中でも大きめのフライパンです。

価格は1,100円（税込）で、筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。

汚れが付着しにくいふっ素樹脂加工が施されており、表面はつるっとしています。

少ない油で調理できるうえ、炒め料理だけでなく、煮込み料理までいろいろ使えるので便利です。

何より、IHに対応しているのが大きなポイント。

IH対応タイプは、100均の中ではちょっぴり希少なので嬉しいです！

ほかにも、ガスコンロやハロゲンヒーター、シーズヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーターなど幅広く使えます。

調理環境を選ばないところに安心感がありました。

ハンドル部分はゆるやかなカーブがついています。

そのため、手に持ったときに自然とフィットして調理がしやすい印象です。

少ない油でもするっとはがせて調理がしやすい！

薄焼き卵を作るために、ごく少量の油で調理してみました。

大きめのフライパンだと重さが気になることもありますが、このサイズ感のわりには軽めで、フライパンを振ったり持ち上げたりする動作もスムーズにできます。

焼き上がった卵は破けることなく、端からするっとはがせました。

浅型なので、炒め物だけでなく、パンケーキや焼き魚など、返しが必要な料理でもストレスなく使えそうです。

ダイソーでIH対応、しかもこのサイズ感の扱いやすいフライパンが手に入るのは心強いですよね。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。