現役バンドマンが解説、「ぼっち・ざ・ろっく！」伝説のボトルネック奏法はなぜ“リアル”なのか？ライブトラブルの裏側

ロックバンドjuJoeの平井拓郎が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「メジャーバンドマンが語る 「ぼっち・ざ・ろっく」がリアルすぎ！」と題した動画を公開。アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』のライブシーンで描かれたトラブルが、実際のライブでも起こり得るのかをプロの目線で解説した。



動画でまず取り上げられたのは、アニメ最終話で主人公・後藤ひとりがライブ中にギターの弦が切れてしまい、落ちていた酒瓶でボトルネック奏法を披露する、ファンの間で「伝説」とされるシーンだ。平井氏はこのシーンについて、実際にライブ中のトラブルは「あるよ」と断言。特に、弦が切れる前に「1・2弦のチューニングが合わない」という描写は「めっちゃリアル」だと語る。



平井氏によると、弦が切れる前兆としてチューニングが著しく不安定になることは、バンドマンなら誰もが経験する現象だという。また、ライブで最も頻発するトラブルとして「アンプから音が出ない」ことを挙げた。氏自身も過去のライブでアンプの音が出なくなり、ギターを置いてハンドマイクで歌った経験があると明かした。



その他にも、同期音源のクリックが客席に流れてしまうミスや、モニターから自分の声が聞こえなくなるなど、ライブには様々なトラブルが付き物であると説明。こうした予期せぬ事態への対処法として、平井氏は「慌てふためかないこと」が重要だと説く。



「ピンチはチャンスになる」と語る平井氏。トラブルにどう対処するかで、そのバンドの評価が上がることがあるという。アニメで描かれたような機転の利いた対応が、時に新たな伝説を生むのかもしれない。