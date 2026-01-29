¥É¥³¥â¸÷¤Î¹©»ö¡¢¼Â¤ÏÉÔÍ×¤«¤â¡© °Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¹©»ö¤¢¤ê¡¦¤Ê¤·¡É¤Î¶³¦Àþ¤È¡¢¾è¤ê´¹¤¨Á°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤³¤È
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥É¥³¥â¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò²òÀâ¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥É¥³¥â¥é¥Ü¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú½é¿´¼Ô¸þ¤±¡Û¥É¥³¥â¸÷¤Î¹©»ö¤¬¤¢¤ë¿Í¡¦¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©¹©»ö¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë»öÁ°³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥É¥³¥â¸÷¤ò¿½¤·¹þ¤àºÝ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¯¡Ö³«ÄÌ¹©»ö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ê¥±ー¥¹¤ÈÉÔÍ×¤Ê¥±ー¥¹¤Î°ã¤¤¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¥É¥³¥â¸÷¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é³«ÄÌ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òÀâÌÀ¡£½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹©»ö¤ÎÍÌµ¤äÆüÄø¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë³ÎÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¸å¤Ë¡¢ÂåÍýÅ¹¤ä¥É¥³¥â¸÷¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¤ÎÅÅÏÃÏ¢Íí¤ò·Ð¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¹©»öÆâÍÆ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¹©»öÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¹©»ö¤ÎÍÌµ¤Ï²¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡£Æ°²è¤Ï¡Ö¸½ºß·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤Î¼ïÎà¤Ç·è¤Þ¤ë¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢NTT¤Î²óÀþ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä¸÷¡×¤ä¡¢¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö¸÷¥³¥é¥Ü¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸÷¤Ê¤É¡Ë¡×¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÀßÈ÷¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤¿¤á¸¶Â§¤È¤·¤Æ¹©»ö¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢au¤Ò¤«¤ê¤äNURO¸÷¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆÈ¼«²óÀþ¡×¤ä¡ÖÅÅÎÏ·Ï²óÀþ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËNTT¤Î²óÀþ¤ò°ú¤¯¡Ö¿·µ¬·ÀÌó¡×°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¹©»ö¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÇÉ¸¯¹©»ö¡×¤È¡ÖÌµÇÉ¸¯¹©»ö¡×¤Î2¼ïÎà¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£ÂðÆâ¤Ë¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤¬°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸÷¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºî¶È°÷¤¬Ë¬Ìä¤¹¤ë¡ÖÇÉ¸¯¹©»ö¡×¤¬É¬Í×¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë´ØÏ¢ÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¡´ï¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤à¡ÖÌµÇÉ¸¯¹©»ö¡×¤È¤Ê¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¥É¥³¥â¸÷¤Î¹©»ö¤ÏÊ£»¨¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×ÈÝ¤Ï¸½ºß¤Î·ÀÌó¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ì¤Ð»öÁ°¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¡£Æ°²è¤Î²òÀâ¤Ï¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥É¥³¥â¥é¥Ü¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥É¥³¥â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÏÃ¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥³¥â¸ø¼°¤Ç¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â³§ÍÍ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Æ°²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª