「渋谷から消えたと思ったら新宿にいた」メンコン、メン地下の客引きたちはなぜ“大移動”したのか

渋谷駅前から客引きが消えた

老若男女多くの人が行きかう渋谷駅前。とくにハチ公前周辺では、ビラ配りや勧誘等が頻繁に行われており、少し歩くだけでもかなりの人に声をかけられる。特に多かったのは、メンズ地下アイドルや、メンズコンカフェの客引きだ。しかし、ここ数ヵ月で、その人数は劇的に減少したといわれている。

聞いた話によれば、彼らは新宿駅前に移動したらしい。これには渋谷区の条例改正が背景にあるとのことだが、別の理由もあるという。

’25年４月に改正施行された「渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」により、スカウトや客引きを行った場合、５万円の過料や氏名、事業者名等が公表されることとなった。渋谷区安全対策課に条例について聞くと、駅前周辺に関してはかなり効果があったようだ。

「区の条例ではビラ配りは問題ありませんが、道路使用許可を警察で取る必要があります。渋谷駅前での強引な勧誘などがあったことは認識していました。条例改正によって、駅前周辺での迷惑行為についてはなくなっており、今のところ摘発者は出ていません。迷惑行為をしている者が渋谷区から新宿区に流れているということにつきましては、区役所間の話でも今のところはありません」（渋谷区安全対策課）

実際に客引きたちは渋谷から新宿へ移動しているのか。新宿東口に行ってみると、夕方から夜にかけて「こういうイベントがあるんですけど興味ないですか」「僕たちアイドルやっていて……」などと、メンコン、メン地下のビラ配りや勧誘が行われていた。その中の１人に話を聞くと、メンズ地下アイドル、いわゆるメン地下として活動をしているようで、渋谷からの撤退の真相を語ってくれた。

「渋谷は昨年あたりから条例が厳しくなったので、ビラ配りは行っていません。僕らは週に３〜４日活動をしていますが、渋谷では宣伝ができないので、活動拠点は新宿にしました。それに今は渋谷よりも新宿のほうが、若い女性が多く足を止めて話を聞いてくれます。渋谷はどちらかというと年齢層が高く、大人の街といった印象が強いです。実際、拠点を移してからのほうが客入りは良くなっています」

確かに渋谷で条例が厳しくなったために移動したが、新宿での客引きのほうがうまくいっているようだ。別のビラ配りのメン地下青年も、新宿のほうが集客しやすいと話す。

「一概に違法行為とは言えない」

「僕が声をかけているのは、主に学生です。成人女性はどちらかというと、ホストクラブに行ったことがあり、さらに他のメンコンやメン地下を体験しているので店の良し悪しがわかっています。『あの店は微妙だ』と思われると次につながりません。

それに比べ高校生はホストには入れませんし、メンコンやメン地下の体験も少ないです。夜の店に興味はあるが、なかなか行く勇気がない女性にアプローチがしやすいので、渋谷よりもうまく勧誘できています。さらに言えば、スカウトや他のメン地下の客引きに紛れて勧誘ができるので、悪目立ちしません」

そして最近の手法として、その場でのSNS登録があるとも話す。

「配っているチラシにLINE登録があるんです。これに登録してもらえば、その場で勧誘できなくても後でまとめて連絡ができますし、その場で登録してもらっても大丈夫です。チラシはゴミになるから受け取らないという人もSNSであれば気軽に登録してもらえます。路上から店に連れて行くことが違反なだけで、連絡先を交換してそこから交渉をすれば、客引きにはならないと考えています」

彼らは道路の使用許可を取っていないようだ。その点については「許可を取るのが面倒」「みんな無許可でやっている」といい、高校生をターゲットとして勧誘していることに関しては、「メンコンやメン地下も未成年にはアルコールは提供しないので、問題ないはず」とのことだった。

新宿区危機管理課に問い合わせると、「違反行為でないので禁止することはできない」という。

「新宿区の条例としては、ビラ配りと称して店に勧誘、値段交渉といった客引き行為をすれば、当然違反となります。しかし、ビラやティッシュなどを配ること自体は禁止していないので、一概に違法だとは言えません」

渋谷から新宿へ移動した路上での勧誘では、今でも数ｍあとをついてきたり、進路を妨害するといった悪質な声かけも行われている。多くの客引きたちは取り締まりを怖れて強引な勧誘は避けているようだが、目に余る迷惑行為などをすれば、新宿からも追われてしまうかもしれない。

取材・文・写真：白紙緑