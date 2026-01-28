Mrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í Àµ·î¤Ï¡Ö¥Î¡¼¤ªÌß¡ª¡×È¯¸À¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¶ÃØ³¡ÄÂç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¤Ï²¿¸Ä¿©¤Ù¤¿!?
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Ç¯»Ï¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡ÊMrs. GREEN APPLE 2026Ç¯ ¸µÆüÀ¸ÇÛ¿®¡Ë´Ñ¤Þ¤·¤¿¡ª ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡ÖÁÇ¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸Êý¤Ï¤ªÀµ·î¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¤¢¤È¤ªÌß¤Ï²¿¸Ä¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¤É¤ó¤Ê¤ªÀµ·î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê·§ËÜ¸© 16ºÐ ½÷¤Î»Ò¡Ë
¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Âç¿¹¡§¤É¤¦¡© ¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ£ß·¡Ë¡ª ¤ªÀµ·î¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¿¡©
Æ£ß·¡§¤ªÀµ·î¤Ï¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Âç¿¹¡§¤ªÌß¤Ï²¿¸Ä¿©¤Ù¤¿¡©
Æ£ß·¡§º£Ç¯¡¢°ì¸Ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
Âç¿¹¡§°ì¸Ä¤â!? ¥Þ¥¸¤Ç!?
Æ£ß·¡§¤¦¤ó¡ª ¥Î¡¼¤ªÌß¡ª
Âç¿¹¡§¡È¥Î¡¼¤ªÌß¡É¤Ã¤ÆÎ¢À¼¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¼ã°æ¡§¡ÊÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ë¡Ä¡Ä¥Þ¥¸¡Ä¡Ä!? ¥Î¡¼¤ªÌß¡Ä¡Ä!?
Âç¿¹¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥Û¤À¤Ê¤¡¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¤¨¡¢Æó¿Í¤Ï¡©
Âç¿¹¡§¤ªÌß¤Ï¡Ä¡Ä²¿¸Ä¿©¤Ù¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤Ç¤â¡¢·ë¹½¿©¤Ù¤¿¤Ê¤¡¡£¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤ªÌß¤Ã¤Æ¡£¿ô¤¨¤Ê¤¤¤è¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¡ª
Æ£ß·¡§¤Ê¤ó¤«ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡ª ¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë!?
¼ã°æ¡§¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤¿¿ô¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤Þ¤¢¡¢1¸Ä¡¢2¸Ä¡Ä¡Ä¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢Á´Á³¿©¤Ù¤Æ¤ë¡ª
¼ã°æ¡§1¸Ä¡¢2¸Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡©
Âç¿¹¡§1¸Ä¡¢2¸Ä¡¢3¸Ä¡¢4¸Ä¡¢5¸Ä¤°¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤ë¡ª
¼ã°æ¡§·ë¹½¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Âç¿¹¡§¤¨¡¢¼ã°æ¤µ¤ó¤Ï²¿¸Ä¡Ä¡Ä¡£
¼ã°æ¡§¡Ê¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¡Ë4¸Ä!!
Âç¿¹¡§¿ô¤¨¤Æ¤ë¤Î!?
¼ã°æ¡§¿ô¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡ª ¤ª»¨¼Ñ¤Ç1¸Ä¡£¤Ç¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¾Æ¤¡£
Âç¿¹¡¦Æ£ß·¡§ ¡È¥Î¡¼¥Þ¥ë¾Æ¤¡É¡Ä¡Ä¡©
¼ã°æ¡§¾Æ¤Ìß¡ª
Æ£ß·¡§¤¢¤¢¡¢¾ßÌý¤È¤«¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¼ã°æ¡§¤¢¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡ª ¤¢¤È¡¢¤ª»¨¼Ñ2¸Ä¡ª
Âç¿¹¡§¡Ö¤ª»¨¼Ñ¤Ç2¸Ä¡×¤È¤«¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¼ã°æ¡§¤Á¤¬¤¦¤Á¤¬¤¦¤Á¤¬¤¦¡Ä¡Ä¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª»¨¼Ñ3¸Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡© ÃÎ¤é¤Í¡¼¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¼ã°æ¡§¤À¤«¤é¡¢1¤È2¤ÏÊÌ¤À¤«¤é¡ª ÊÌ»¨¼Ñ¡ª
Âç¿¹¡§¤À¤Ã¤Æ¡¢1¤Ï2¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£1¤Ï1¤À¤«¤é¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¡ª ¤ß¤ó¤Ê´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤Ê¤¤¡© 1¤¬2¤À¤Ã¤Æ¡ª ¤¤¤Ä¤«¤éºø³Ð¤·¤Æ¤¿¤Î¡©
Âç¿¹¡§1¤¬1¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ô³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤ÏÄó¾§¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡ª
¼ã°æ¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡ª 1¤Ï1¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡ª
Æ£ß·¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âç¿¹¡§¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª ËÍ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¡Ê¾Ð¡Ë!?
Mrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLE Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
