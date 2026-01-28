今話題の「せいろ」は、寒い冬の時季にぴったり。今が旬の野菜たちもせいろで蒸せば、甘みが増してシンプルな味つけでも満足感は十分に。下ごしらえも最小限なので、忙しい日にもおすすめです。SNS投稿で話題のりよ子さんが、手軽につくれる「絶品温野菜」レシピを教えてくれました。初心者でも扱いやすい、せいろの基本の使い方も必見です。

手軽にごちそう感が味わえる「せいろおかず」

寒い冬こそ、心も体も温めてくれるせいろの出番！

【写真】せいろは水洗いでOK

「ごちそう感のある一品がラクにつくれるのがせいろのよさ。下ごしらえにスライサーやキッチンバサミを使ったり、味つけをシンプルにすれば、さらに手間をカットできます」（りよ子さん、以下同）

せいろから立ち上るほかほかの湯気で気持ちもほっこり。忙しい日にもおすすめです。

●この特集では21cmのせいろを使用

2〜3人分のおかずがつくれて、万能に使える初心者向けサイズ。4人分のおかずをつくりたい人は、2段分用意してください。今回のレシピなら、材料を倍にして加熱時間を3〜5分追加すればOK。

野菜の甘みを引き出す、彩り豊かなせいろ蒸し

切って蒸すだけでも、せいろを使えばごちそう感がアップ！

●冬の温野菜

【材料（2人分）】

白菜 2枚

カブ 2個

サツマイモ 小1本

ニンジン 1／2本

春菊 1／2束

ユズみそダレ、ショウガポン酢（ともに下記参照） 各適量



【つくり方】

（1） 下ごしらえをする

白菜はざく切り、カブは皮つきのままくし形に切る。サツマイモ、ニンジンは皮つきのまま輪切りにする。春菊は食べやすい長さに切る。

（2） せいろに材料を入れる

せいろにクッキングシートを敷いて数か所穴をあけ、（1）を並べ入れる。

（3） 蒸す

鍋にたっぷりの湯を沸かして（2）のせいろをのせ、フタをして中火で10〜15分蒸す。蒸している間に2種のタレを混ぜておく。

［ユズみそダレ／1人分201kcal］

［ショウガポン酢／1人分193kcal］

蒸し野菜に合わせたい、2つのタレも紹介！

せいろで蒸したホクホクの野菜に合わせてほしい、「ユズみそダレ」と「ショウガポン酢」のつくり方も紹介します。

●【ユズみそダレ】

すりゴマ（白）大さじ1、みそ大さじ1、水大さじ1／2、ユズ果汁（またはユズの皮のすりおろし）小さじ1を混ぜ合わせる。

●【ショウガポン酢】

ポン酢しょうゆ大さじ2、ショウガ（すりおろす）小さじ1、ゴマ油小さじ1、七味唐辛子（好みで）を混ぜ合わせる。

せいろの基本の使い方Q＆A

せいろを使用するにあたって、気になるポイントを事前にチェックしましょう。

Q：専用の鍋も必要ですか？

A：せいろよりひと回り小さく、水平にのせられれば専用鍋は不要。市販の蒸し板があると、どんなサイズの鍋でもせいろに使えて便利！

Q：水洗いだけでいいのですか？

A：洗剤の成分が浸透してしまうので、洗うときは水かぬるま湯だけで。肉や魚などの気になる汚れはタワシやササラでしっかり落として。

Q：カビさせそうで心配です

A：しまい込まず、出しっぱなしで保管すればまずカビません。写真のように互い違いに重ねると、より風とおしがよくなるのでおすすめ。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです