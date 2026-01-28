この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が、「【カルディ】1月速報！激うまお菓子 自宅で簡単に作れる韓国料理や不思議なチョコレートも」と題した動画を公開。1月に登場した新商品や、なかべぇさん自身がリピート購入している定番商品を多数紹介し、実食レビューを交えながらそれぞれの魅力を解説している。



動画では、まず新商品として「ポックンパ 韓国海鮮チャーハンの素」や複数のお菓子が登場。中でも注目されるのが、チョコレートのようでチョコレートではないという不思議なスナック「サンライス オリジナルスナック」である。これはヒマワリの種などをベースに作られた代替チョコレートで、なかべぇさんは「甘くて美味しいチョコレートという感じ」と評価。カカオの風味はないものの、パフの「サクサクでちょっぴり香ばしい」食感が楽しめると語った。



また、おつまみ系のお菓子として「南部わりせんべい 明太子味」を絶賛。「わぁこれとっても好きな味」と述べ、えびせんのようなサクサクした食感と、明太子のピリ辛さ、胡麻の風味の組み合わせがクセになると太鼓判を押した。さらに、自宅で手軽に韓国料理が楽しめる「ポックンパ」も実際に調理。「甘めのタレで辛さは控えめ。にんにくが程よくきいていてクセになる味」とレビューしている。



新商品からリピート品まで、お菓子、調味料、お酒と幅広いジャンルを網羅した今回のレビューは、1月のカルディでの買い物の参考になるだろう。