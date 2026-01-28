こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

現在、迫力あるサウンドと最大24時間再生を両立した、Anker（アンカー）の名作Bluetoothスピーカー「Soundcore 2」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック) 3,990円 （33%オフ） Amazonで見る PR PR

6W×2ドライバーで、想像以上にパワフル。Ankerの名作Bluetoothスピーカー「Soundcore 2」が33％オフ！

迫力あるサウンドと最大24時間再生を両立した、Anker（アンカー）の名作Bluetoothスピーカー「Soundcore 2」。最大24時間（約500曲）の連続再生が可能な1台が33％オフのセール特価で購入できるチャンスです。

第1世代SoundCoreの3W×2ドライバーから進化し、高性能6Wドライバーを2基搭載。合計12Wの出力により、コンパクトなボディからは想像できないほどの迫力あるサウンドを実現。

さらにAnker独自のBassUpテクノロジーを搭載。低音成分をリアルタイムで解析・強化することで、音量を上げても埋もれにくい、深みのある低音とバランスの取れた音質が楽しめます。

製品サイズは約168 x 47 x 56mmのコンパクトサイズなので、リビングやキッチンなどあらゆるシーンでの日常使いに最適なポータブルスピーカーです。

最大24時間連続再生が可能。IPX7の防水規格対応で水回りでも音楽を楽しめる

内蔵の大容量リチウムイオンバッテリーと電力管理技術により、最大24時間（約500曲）の連続再生が可能。頻繁な充電が不要なので、デスクやキッチン、アウトドアでも安心して使えます。

また、IPX7の防水規格対応のため、浴室内やキッチンなどの水回りでも水濡れを心配することなく音楽を楽しむことができるのも嬉しいポイント。

6W×2ドライバーの迫力ある音質と最大24時間再生を両立した「Soundcore 2」は、価格と性能のバランスが非常に優秀なBluetoothスピーカー。IPX7の防水規格対応で、あらゆるシーンの日常用の定番として安心して選べる1台です。

なお、上記の表示価格は2026年1月28日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

