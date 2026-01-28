記事のポイント

OpenAIはChatGPTの無料・低価格プランで広告テストを開始し、収益化に踏み出した。

ユーザー体験や測定手法の課題は残るが、広告主の関心は一定集まりつつある。

一方でGoogleはAI検索広告を先行展開し、OpenAIは不利な立場に置かれている。



OpenAIは2026年、広告ビジネスに本格的に参入する構えだ。しかし、ChatGPTを広告収益でようやくマネタイズしようとするこの動きは、少しばかり遅すぎたようだ。

ChatGPTへの広告導入は「第4のデジタル広告の波」と位置づけられる

潜在的なユーザー規模と利用文脈はブランドにとって魅力的

ユーザー体験と広告の相性には根本的な課題が残る

広告技術面の課題は解決可能だが、時間がかかる

GoogleはAIモード上でコマース連動型広告を実装しはじめている

OpenAIの広告事業はパフォーマンス広告市場での消耗戦に入る

OpenAIはCMOを納得させる新しい価値提示を求められている

広告参入の「最適なタイミング」はすでに過ぎた

ChatGPTは2022年のローンチによって現在の生成AI時代の幕を開け、この分野全体の指標となる存在になった。しかし、その先行優位性はその後、競合によって削られてきた。その最大のライバルは、広告ビジネスを構築する勢いと経験の両方を兼ね備えている。OpenAIは今月16日に公開したブログ投稿で、ChatGPTの無料プランおよび低価格プランに広告を表示する意向を明らかにし、「今後数週間以内」にテストを開始すると発表。この動き自体は想定内だったものの、節目となる出来事といえる。デプト（Dept.）のグローバル戦略担当エグゼクティブバイスプレジデントであるイザベル・ペリー氏によれば、これは検索、ソーシャル、リテールメディアに続く「デジタル広告の第4の波のはじまり」にほかならないという。広告は、ChatGPTの回答の下部に、質問テーマに近い内容のスポンサードリスティングとして表示される予定だ。現時点では、価格設定、測定機能、広告の表示量（アドロード）などについて疑問が残っている。それでも、多くのブランドが試してみたいと考えるだろう。デジタル広告の「未開の地」が最後に現れたのは、 5年前のTikTokによる広告製品の立ち上げ だった。eマーケター（eMarketer）が米国のユーザー数を6770万人と推計していることを考えると（OpenAIはユーザー数を公表していない）、その潜在的なオーディエンスは無視できない。さらに、ユーザーがアプリに長時間滞在する点やコマース用途での利用が増えている点も、すでにAI活用、検索、コマースに投資しているブランドにとっては魅力的だろう。ただし、慎重になるべき理由もある。OpenAIは、ユーザーが広告主からの「雑音」なしにアクセスすることに慣れている製品の周囲で、公衆の面前にさらされながら広告ビジネスを構築するという問題に直面している。人々は何かを成し遂げるためにChatGPTに来るのであって、ブラウジングや発見、あるいは邪魔をされるために来るのではない。また、ChatGPTは自由回答型の体験を前提としており、反復可能な広告インベントリー（在庫）には向いていない。ブランドはコントロールと文脈（コンテキスト）を求めるが、AIチャットのインターフェースはそのどちらも一貫して提供できていない。さらに、ブランド側は自社のメッセージングの影響を測定し、ほかのチャネルと比較できる手段も求めている。これらの障害はいずれも存在そのものを脅かすものではない。ガートナー（Gartner）のバイスプレジデント兼アナリストであるニコール・グリーン氏はメールで、「これらのAI検索体験がすでに持っているコンテキストウィンドウやデータを活用すれば、広告は有益で関連性の高いものになり得る。その場合、ユーザーはそれほど大きな混乱を感じないかもしれない」と指摘している。フォーマットは調整できる。ターゲティングも改善できる。ペリー氏が、OpenAIに対する広告主の要望の「中心」になると述べた測定機能も、需要に応える形で開発可能だ。テックプラットフォームは、広告のために使いづらいユーザー体験を磨き上げてきた実績がある。そして不確定要素はあるものの、OpenAIがこれを単なる検索フォーマット以上のものとしてブランドに位置付けられる可能性は十分にある。しかし、問題はここからだ。Googleはすでに一歩先を行っている。Googleは、Geminiを基盤とするAIモードやAI Overviewsで、数カ月にわたって広告テストを行ってきた。そして2026年1月中旬、AIモード内で買い物客をターゲットにする小売業者向けのパイロットプログラムを開始した。これにより、小売業者はAIのコンテキスト内で割引を提供できるようになる。米国では、エルフ・コスメティックス（Elf Cosmetics）、ペットコ（Petco）、サムソナイト（Samsonite）がすでに広告を配信している。さらに、Shopify（ショッピファイ）と共同開発したコマースプロトコルも導入し、AIモード内での販売を可能にする狙いだ。デジタルメディアショップ、インプレッション（Impression）の最高技術責任者であるアーロン・ディックス氏は、こうしたプロダクトは、すでにクリック単価モデルに慣れている広告主にとって売り込みやすいと指摘する。「これは検索の延長になる」とディックス氏は語る。「Googleと一緒に踏み出す一歩は小さいが、OpenAIと一緒に踏み出すのは完全に未知の領域だ」。かつてはテック業界全体に対して先行していたOpenAIだが、その駆け出しの広告ビジネスは、パフォーマンス広告費を巡る激しい争いのなかでスタートすることになる。キャンペーンテストへの支出は「コマースや検索の枠にまとめられるだろう」と、オブセスト・メディア（Obsessed Media）の共同創設者ダニー・ワイズマン氏は述べている。メディア業界の幹部たちは、いずれOpenAIが業界に真にユニークなものを提供してくれることを期待している。たとえば、ブライアン・オケリー氏が1月19日にブログで提唱した「Sponsored Intelligence」という枠組みのようなものだ。ユーザーとチャットボットの会話が持つ豊かな文脈を活用できる広告は、消費者の意図や検討段階の双方に影響を与えられると、マーカシー（Markacy）のメディア担当バイスプレジデントであるクリス・リーガス氏は指摘する。しかし、それは現時点では提供されていない。フィナンシャル・タイムズ（Financial Times）によれば、OpenAIは年末までに広告事業で「数十億ドル規模」の収益を見込んでいるという。この目標を達成するため、あるいは過去3年間に巨額の資金を投じてきた投資家にリターンをもたらすためには、単なるディスプレイ広告以上のものを期待するCMOを納得させる必要がある。Googleは、検索ボックスからチャットウィンドウへの移行が起きたとしても、それを支配できるだけの配信力、データ、そして数十年にわたる広告主との関係を持っている。一方のOpenAIは、巧妙なプロダクトと巨大な文化的存在感を持つ。これは重要な違いだ。かつて商業インターネットへの扉を開きながら、最終的にGoogleに事業を塗り替えられたマイスペース（Myspace）やネットスケープ（Netscape）を知れば、その意味はよくわかるだろう。同じパターンが再び繰り返される可能性はある。Googleが前進する一方で、OpenAIは（我々の知る限り）広告責任者不在のまま、成熟したアドテックスタックもなく、何百万もの広告主が容易に支出できるセルフサーブ基盤もない状態で広告テストを行っている。「Googleはすでに先行しはじめている」と、VMLのマーコムズ担当ディレクター兼AIスペシャリストであるナジ・エル＝アリフィ氏は語る。OpenAIが広告分野で本格的に参入するチャンスがあったとすれば、それは2025年だった。当時、Googleは独占禁止法を巡る闘いに気を取られ、収益の柱を損なわずにAIを統合することに奔走していた。その機会は閉ざされた。OpenAIは広告ビジネスに参入するだろう。しかし、それを勝ち抜くという課題は、今日ではまったく別物になっている。［原文：Bold Call: OpenAI’s ads pivot may come too little, too late］Sam Bradley（翻訳、編集：藏西隆介）