モバイルアクセサリーを販売している惠州凌鹰智能科技は、純正の有線CarPlayとAndroid Auto搭載車をワイヤレスで利用可能とする超小型アダプター「GETPAIRR MINI」を、2月2日までの期間限定で通常価格から約半額となる2,979円で販売している。

車載ディスプレイとスマートフォンを連携させるCarPlayやAndroid Autoは、すでに多くの車両で標準的に利用されている機能だが、有線接続となる車種も多く、ケーブルの抜き差しを煩わしく感じる利用者は少なくない。

「GETPAIRR MINI」は、純正で有線接続に対応するCarPlayおよびAndroid Autoを、後付けによりワイヤレス化できるアダプターだ。今回のキャンペーンでは、通常価格5,980円が約半額の2,970円となる。

車両のUSBポートに接続するだけで利用でき、初回設定後はエンジン始動時に自動的に接続する。通信にはBluetoothとWi-Fiを併用しており、ナビゲーション表示や音楽再生、通話操作といった基本機能を、従来の有線接続と同様の感覚で利用可能だ。本体はコンパクトな形状で、車内の見た目や操作性に影響を与えにくい点も実用性を高めている。