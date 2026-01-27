自身のX更新

フィギュアスケート男子シングルの三浦佳生（オリエンタルバイオ・明治大）が27日、Xを更新。「スケートとは関係のない部分を誹謗中傷するのはやめて」と訴えた。

三浦はXに文面が記された画像を投稿。「4大陸選手権応援ありがとうございました！」と感謝の思いを綴り、「次の大一番に向けていい課題の見つかる試合になりましたし、これから短い期間ではありますが集中し頑張っていきたいと思います！」と誓った。

一方で「少し話が逸れますが、先日の結果の件で様々な意見があり自分の元に少し攻撃的なコメントが送られてきています。確かに気持ちがわかる部分はあるのですが、その結果を受けてスケートとは関係のない部分だったりを誹謗中傷したりするのはやめてほしいなと思います！」と訴えた。

「上記のような誹謗中傷をする人はおそらく他の人にも送っていると思うのでそれはやめて欲しいと思います。傷つく人もいると思います」と呼びかけ、「話しが逸れてしまい申し訳ないです！次のオリンピックに向けて最大のパフォーマンスができるよう頑張ります！応援よろしくお願いします！」と結んでいる。

三浦は25日まで中国・北京で行われた4大陸選手権で合計273.73点とし、3年ぶり2度目の優勝。今後は来月6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に臨む。



