Å·ºÍ¤ä¥¨¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡£¡È¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡É¤¬ÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ê¤ë¶áÆ»¤Ï¡ÖÊÑ²½¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×
ÉÙÍµÁØ¸þ¤±Åê»ñ²È¥Ó¥¶¤ËÆÃ²½¤·¤Æ100²¯±ß°Ê¾å¤Î¿½ÀÁ¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢20Ç¯¡¢2Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤ÎÊâ¤ß¤ò¾ÜºÙ¤ËÃÎ¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿Ãø¼Ô¤ÎÂç¿¹·ò»Ë»á¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤¿¡Ö¥·¥óÉÙÍµÁØ¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¡¢ÊÄºÉ´¶¤òÊú¤¯ÆüËÜ¿Í¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼ã¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ½ñ¤ÎÈ¯´©¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹·ò»Ë»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿Ê²½¤¹¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ¡Ù¡ÊÆü´©¸½Âå¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¸µ¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼ÃæÌîÍ¥ºî»á¤Ï¤¸¤á¾ðÊó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¶¯¤¤¥·¥óÉÙÍµÁØ¤é¤¬¸ì¤ë¡¢¡Ö¸Ä¿Í¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¿Æ¤¬ÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸µ¡¹¤Ï¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿µ¯¶È¡¢°Å¹æ»ñ»º¡¢Æ°²èÇÛ¿®¡¢¾ðÊó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç°ìÂå¤Ë¤·¤ÆµðËü¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÉÙÍµÁØ¡Ë
¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¡áÅÊ¤Þ¤·¤¤Â¸ºß¡×¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
¹¾¸Í¸å´ü¤ÎÅðÂ±¡ÖÁÍ¾®ÁÎ¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1823Ç¯¤«¤é1832Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Éð²È²°Éß¤Ð¤«¤ê¤òÁÀ¤Ã¤ÆÅð¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅðÂ±¤Ç¤¹¡£ºÇ´ü¤ÏÊá¤é¤¨¤é¤ì¤Æ»Â¼ó¡¢»¯¤·¼ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÁÍ¾®ÁÎ¡¢ÉÏË³¿Í¤«¤é¤ÏÃ¥¤ï¤º¡¢¶â»ý¤Á¤ÎÉð²È¤Îºâ»º¤Î¤ß¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖµÁÂ±¡×¤È¤·¤Æ²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¤Î¼Çµï¤ä¹ÖÃÌ¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤ê¡¢Ì±½°¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤ÏÁþ¤é¤·¤¤¡¢ÅÊ¤Þ¤·¤¤Â¸ºß¡×¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤ª¶â¤òÁý¤ä¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¼ÂºÝ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥óÉÙÍµÁØ¤¬¡¢À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¾å¤Ç±ê¾å¤·¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£Îã³°¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ê¤É¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤·¤¿²áÄø¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç¾Î»¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¼Â¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤â¡Ö¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÉÙÍµÁØ¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£AKB48¤¬¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¡×¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤âÅÊ¤ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÂç¿Í¤¬¡¢º£¤«¤éÂçÃ«æÆÊ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤·¡¢ÅìÂç¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢²Î¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¸·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤·²á¤®¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³ØÎò¤¬Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÈÎÇä¤ÏÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹
¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤ÏÁ°Ãø¡ØÆüËÜ¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥·¥óÉÙÍµÁØ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¾ðÊó¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¤â²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥¹¥È¤âÄã¤¤¤¿¤á¡¢Ã¯¤â¤¬¤¹¤°¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¾ðÊó¾¦ºà¤Ê¤ó¤«¡¢¤â¤¦º£¤µ¤é»Ï¤á¤¿¤Ã¤ÆÃÙ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Çä¤ì¤½¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¾ðÊó¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢º£¤â¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£ÏÃÂê¤ÎÀ¸À®·¿AI¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¡ÖÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤âAI¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤À²ø¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËGoogle¤Î¡ÖGemini¡×¤ä¡ÖClaude¡×¡ÖPerplexity¡×¡ÖGenspark¡×¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æ°²è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖHeyGen¡×¤ä¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤Î¡ÖDeepSeek¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸À®·¿AI¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¤â¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿·µ»½Ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¡¢²¿½½»þ´Ö¡¢²¿É´»þ´Ö¤â¤«¤±¤Æ¤½¤Î¿·µ»½Ñ¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ö·¹¸þ¤ÈÂÐºö¡×¤ò¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¾ðÊó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿·µ»½Ñ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ø¤ÎÉÒ´¶¤µ¡¢¤¹¤°¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¹ÔÆ°ÎÏ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯Ç´¤ê¶¯¤µ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ðÊó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¿·µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢»Å»ö¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ë´Ø¤·¤Æº£¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾¯¤·½ÐÃÙ¤ìµ¤Ì£¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤¦¤¤¤¦¿·µ»½Ñ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤ÆÍý¶þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤ä¤é¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¸½¼Â¤Ç¤¹¡£Àï¹ñ»þÂå¤Ê¤é¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÅ¨¤ä¾å»Ê¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â»¦¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢¤ª¶â¤ò¤¢¤Þ¤ê¤«¤±¤º¤Ëµ¯¶È¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤µ¤é¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤º¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤Ë¤â²Ô¤°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê
¾ðÊó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼¡¤¤¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï¼Â¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÍÌ¾¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤ò½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¾Î¤·¤ÆÂç´ë¶È¤ÎÌò°÷¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢1»þ´Ö10Ëü±ß¤È¤«¡¢100Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥£¡¼¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä½õ¸À¤¬¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î´ð½à¤ÏÉÔÌÀ³Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¤¤Á¤Ð¤óÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤È¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¿Í¤«¤éÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬°ì¿Í¤Ç¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢»ä¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¤¿Í¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¤·¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸¬Â½¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ²¡¹¤È¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤ÈÌ¾¾è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ç¤âºÇ½é¤ÏÁÇ¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ÖYouTubeÂç³Ø¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÃæÅÄÆØÉ§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½é´ü¤ÎYouTubeÆ°²è¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÃæÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁÇ¿Í¤¯¤µ¤¤½ÐÍè±Ç¤¨¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½¸µÒ¤â¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾ì¤â¡¢½¸¶â¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÃæ¤«¤é¡¢¡Ê¸ÀÍÕ¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÀÎÁ°¤Ê¤é¡Ö¥ª¥¿¥¯¼ñÌ£¡×¤ÈÊò¤ì¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÉð´ï¤ËÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤òºÇÄã¸Â¤Ë¤·¤Æ¡¢½é´üÅê»ñ¤Î¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä»Ï¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢°ì¿Í¤Ç¿ôÀéËü±ß²Ô¤°¤³¤È¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ë¡×
¼ÂºÝ¡¢»ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë°å»Õ¤Ê¤Î¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡ÖÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤ò·ó¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÉÒÏÓ³°²Ê°å¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤½¤ì¤¬¤¤¤¯¤é»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö»ñ»ºÀ¡×¤è¤ê¤â¡¢ÈàÆÈ¼«¤Îà¿³Èþ´ãá¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÇäÇã¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¡ÊÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿³°´Ñ¡Ë¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¶¦ÍÀßÈ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¡¢Èà¤¬Çã¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤ì¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¡¢¡Ö¤³¤ÎÊª·ï¤Ï¤Þ¤ÀÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤¦¤¹¤°Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Ì¤Æ¤ÏÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤Î°ÍÍê¤â¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·ú¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ØÇä¤ì¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤âÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜ¶È¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë°å»Õ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤¬ËÜ¶È¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢°å»Õ°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¡¢ÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»Å»ö¤ò¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÔÆ°»º¹¥¤¤Î°å»Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¡Ê¼ÂÌ¾¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¡Ë¤òÇä¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¥Ó¥¸¥Í¥¹·¿¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌ¾Á°¤òÇä¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¾¦Çä¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸Ä¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿»öÎã
ºÇ¶á¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBUDDICAÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÃæÌîÍ¥ºî»á¤Ç¤¹¡£Èà¤ò¥·¥óÉÙÍµÁØ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸µ¡¹¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Æþ¼Ò¸å¤Û¤É¤Ê¤¯Å¹ÊÞâ1¤ÎÇä¾å¤ò¤¢¤²¤ÆÌó1Ç¯È¾¤Ç»Í¹ñ¹áÀîºä½ÐÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢¿ôÇ¯¤Ç´´Éô¼Ò°÷¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¤¬Ã¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤¢¤¨¤Æ¼ÂÌ¾¤ÇÆâ¾ð¤òYouTube¤Ç¹ðÈ¯¤·¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤¤Ï¡¢2024Ç¯10·î20Æü¤ËÆ±»á¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëBUDDICAÌîÅÄÅ¹¤Ç½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö4Âæ¤¬ÀàÅðÃÄ¤ËÅð¤Þ¤ì¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£ÅðÆñ¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡¢¥Þ¥Ä¥ÀCX¡Ý60¡¢¥Ï¥ê¥¢¡¼¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹NX¤Î4Âæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹NX°Ê³°¤Ï¼è¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅðÆñ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Î¤¦¤ÁÌó24¡ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ìó19¡ó¤¬¼ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬ÀàÅðÃÄ¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÃæÌî»á¤ÏX¤äYouTube¤ÇÅð¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢È¯¸«¼Ô¤Ë¤Ï30Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦·ü¾Þ¶â¤Þ¤Ç¤«¤±¡¢SNS¤ÇÁÜº÷¤Î¤ª´ê¤¤¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¥ì¥¯¥µ¥¹NX¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¿ôÉ´Ëü¤ÎÂ»³²¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¡¼¶É¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃæÌî»á¤ÎÌ¾Á°¤È²ñ¼ÒÌ¾¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ï½½Ê¬¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¹ðÀëÅÁÈñ¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¸µ¤Ï¼è¤ì¤¿¤É¤³¤í¤«¡¢Âç¤¤¯¤ª¤Ä¤ê¤¬½Ð¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¹Í¤¨¤À¤È¡¢ÅðÆñ¤ËÁø¤¦¤È·Ù»¡¤ËÆÏ¤±¤Æ¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï³²¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ÈÁÜº÷¤Î¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²°Ê¾å¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÆÀ¤¿¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÆâÍÆ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Í×¤ÏÊª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤µ¤¨¡¢¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
