衆院選（27日公示、2月8日投開票）大阪7区（大阪府吹田市、摂津市）に、国民民主党公認で立候補予定だった今井優里氏（25）が26日、立候補を辞退した。同党が同日深夜、発表した。



【写真】京大卒業を報告した今井優里氏

同党は「本日、大阪7区公認予定候補者の今井優里氏より、第51回衆院選立候補について、一身上の都合により辞退したい旨、連絡がございました。党としては本人の申出を踏まえ、立候補手続きを取り下げることといたしました」と報告した。



今井氏は、自身のSNSで「この度、立候補を取りやめる決断をいたしました。皆様のご期待、お時間など、無駄にすることになり大変申し訳ございません。立候補をすることで、業務関係者に迷惑がかかってしまう恐れがあることが判明し、立候補を取りやめることにいたしました。現時点で、詳細のご説明ができる状態になるかは不明でございます。私についてご存知いただいていました方、本当に、本当に、申し訳ありませんでした」と、出馬断念を報告した。



23日のXで「【負担の世代から、挑戦の世代へ】これは、今回の選挙に向けて、私が大切にしたいと決めた言葉です」「年齢や立場に関係なく、挑戦できる社会をつくるために、その第一歩を踏み出す決意をしました」と、衆院選出馬の意向を表明していた今井氏は、京大医学部卒業後、会社員のかたわらECサイトの立ち上げや会社経営をしている。24年11月から、実業家・堀江貴文氏（53）のNewsPicks配信番組「HORIE ONE」に出演し、アシスタントを務めていた。



（よろず～ニュース編集部）